Черчесов не стал комментировать тему Кокорина и Мамаева

Главный тренер сборной Россиив преддверии матча со Швецией в третьем туре группового этапа Лиги наций отказался обсуждать инциденты с участием нападающего «Зенита»и полузащитника «Краснодара»

«Вы вернитесь к футболу. Мы про него говорим, а вы нет. Тема, конечно, неприятная. Но мы собрались здесь, чтобы не что-то обсуждать, а нашу подготовку к завтрашней игре. Еще раз говорю, тема неприятная, но она нас никак не касается.

И про футбол говорим мы, а не вы. Если есть футбольный вопрос, я готов на него ответить с большим удовольствием.

Мы заняты своим делом, каждый день готовимся. Вы такие интересные слова подбираете — страх, фарт. Все идет своим чередом. Я и после сентябрьской игры сказал, что это уже история. Теперь у нас октябрь, надо готовиться к новым играм.

У нас идет планомерная работа, мы выбираем тех игроков, которых считаем нужным призывать под конкретных соперников. Мы готовимся. Завтра будет игра, которая начнется и закончится со свистком. Нам надо быть готовыми.

У нас такой уровень состязательности, что наперед никто ничего не скажет. Самое главное — выполнять обязательную программу, а это значит подготовиться к матчу. А думать, что будет, как будет и почему, — мы такими категориями не рассуждаем», — приводит слова Черчесова «Чемпионат». 0