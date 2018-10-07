«Атлетико» победил «Бетис» и вышел на первое место в Примере

Мадридскийодержал победу надв домашнем матче восьмого тура испанской Примеры.

Встреча, которая прошла на стадионе «Ванда Метрополитано», завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий Анхель Корреа 74-й минуте. Результативную передачу ему отдал Томас Парти.

Чемпионат Испании. 8-й тур «Атлетико» — «Бетис» — 1:0 (0:0) Гол: 1:0 — 74 Корреа«Атлетико»: Облак, Годин, Филипе Луис, Хуанфран (Арьяс, 74), Люка Эрнандес, Коке, Сауль, Родри Эрнандес, Лемар (Корреа, 57), Гризманн, Калинич (Парти, 66)«Бетис»: Лопес, Бартра, Сидней, Фирпо, Манди, Каналес, Герреро (Санабрия, 81), Санчес (Тельо, 66), Гуардадо (Вильям Карвалью, 17), Ло Чельсо, МоронПредупреждения: Фирпо (41), Хуанфран (47), Годин (58), Филипе Луис (77), Сауль (78), Бартра (85), Люка Эрнандес (88), Морон (90+3)

«Атлетико», набрав 15 очков, вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Бетис» с 12 баллами занимает седьмое место.

«Вальядолид» в домашнем матче нанес поражение «Уэске» со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал полузащитник «Вальядолида» Рубен Алькарас, отправивший мяч в ворота соперника на 28-й минуте.

Чемпионат Испании. 8-й тур «Вальядолид» — «Уэска» — 1:0 (1:0) Гол: 1:0 — 28 Алькарас«Вальядолид»: Масип, Альба, Мартинес, Мойяно, Калеро, Суарес, Мичел, Алькарас, Тони (Антоньито, 72), Чоп (Фернандес, 84), Унал (Ануар, 63)«Уэска»: Йованович, Эчейта, Мирамон, Пулидо (Эрнандес, 64), Рубен Семеду, Гомес, Гюрлер (Алекс Гальяр, 57), Феррейро, Састре, Авила, Агилера Нуньес (Лонго, 71)Предупреждения: Мичел (6), Гюрлер (13), Рубен Семеду (27)

«Вальядолид» набрал 12 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Уэска» занимает последнее 20-е место, имея в активе 5 баллов. 0