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    «Арсенал Тула» — «Уфа»: онлайн-трансляция начнется в 19:30

    Арсенал Тула — Уфа: смотреть онлайн, прямая трансляция (05.10.2018)

    РПЛ Футбол России Арсенал Тула Уфа Календарь РФПЛ
    В 19:30 в чемпионате России по футболу начнётся матч «Арсенал Тула» — «Уфа».

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    Последний матч между собой: «Арсенал Тула» — «Уфа» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Арсенал Тула»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Арсенал Тула» — «Уфа». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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