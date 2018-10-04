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    Анчелотти: «Наполи» ничего не позволил «Ливерпулю» в атаке

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    Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Наполи» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Карло Анчелотти
    Карло Анчелотти
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    «Наша команда практически весь матч провела на хорошем уровне. Мы не теряли контроль, были все время сосредоточены на игре и, прежде всего, практически ничего не позволили создать "Ливерпулю" в атаке.

    У нас были возможности забить раньше, но думаю, мы забили в подходящий момент. Если бы чуть раньше свой момент реализовал Мертенс, нам пришлось бы больше времени бороться, чтобы сохранить этот результат. Надеюсь, что победа может придать уверенности и заставить нас играть с большей свободой», — приводит слова Анчелотти Football Italia.

    Напомним, подопечные Анчелотти одержали победу со счетом 1:0. 0

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