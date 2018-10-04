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    «Наполи» вырвал победу у «Ливерпуля»

    «Наполи» — «Ливерпуль»: счет матча 1:0, обзор

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    «Наполи» одержал победу над «Ливерпулем» в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

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    Встреча группы C, которая прошла в Неаполе, завершилась со счетом 1:0.

    Победный гол хозяева забили на последней минуте основного времени. Хосе Кальехон выполнил прострел во вратарскую с правого края штрафной, а Лоренцо Инсинье на дальней штанге в подкате отправил мяч в сетку.

    Лига чемпионов. Группа C. 2-й тур
    «Наполи» — «Ливерпуль» — 1:0 (0:0)
    Гол: 1:0 — 90 Инсинье«Наполи»: Оспина, Альбиоль, Мариу Руй, Максимович, Кулибали, Гамшик (Зелиньски, 81), Фабиан Руис (Верди, 68), Кальехон, Аллан, Инсинье, Милик (Мертенс, 68)«Ливерпуль»: Алиссон, Гомес, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Милнер (Фабиньо, 76), Вейналдум, Кейта (Хендерсон, 19), Мане (Старридж, 89), Салах, ФирминоПредупреждения: Кулибали (25), Милнер (45)

    Благодаря этой победе «Наполи» набрал четыре очка и возглавил группу. «Ливерпуль» идет вторым с тремя баллами. У «Пари Сен-Жермен» тоже три очка, а у «Црвены Звезды» — одно.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В следующем туре «Наполи» в гостях сыграет с «Пари Сен-Жермен». «Ливерпуль» на «Энфилде» встретится с «Црвеной Звездой». 0

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