«Наполи» — «Ливерпуль»: счет матча 1:0, обзор

одержал победу надв домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Встреча группы C, которая прошла в Неаполе, завершилась со счетом 1:0.

Победный гол хозяева забили на последней минуте основного времени. Хосе Кальехон выполнил прострел во вратарскую с правого края штрафной, а Лоренцо Инсинье на дальней штанге в подкате отправил мяч в сетку.

Лига чемпионов. Группа C. 2-й тур «Наполи» — «Ливерпуль» — 1:0 (0:0) Гол: 1:0 — 90 Инсинье«Наполи»: Оспина, Альбиоль, Мариу Руй, Максимович, Кулибали, Гамшик (Зелиньски, 81), Фабиан Руис (Верди, 68), Кальехон, Аллан, Инсинье, Милик (Мертенс, 68)«Ливерпуль»: Алиссон, Гомес, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Милнер (Фабиньо, 76), Вейналдум, Кейта (Хендерсон, 19), Мане (Старридж, 89), Салах, ФирминоПредупреждения: Кулибали (25), Милнер (45)

Благодаря этой победе «Наполи» набрал четыре очка и возглавил группу. «Ливерпуль» идет вторым с тремя баллами. У «Пари Сен-Жермен» тоже три очка, а у «Црвены Звезды» — одно.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В следующем туре «Наполи» в гостях сыграет с «Пари Сен-Жермен». «Ливерпуль» на «Энфилде» встретится с «Црвеной Звездой». 0