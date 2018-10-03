«Тоттенхэм» — Барселона: счет матча 2:4, обзор голов

одержала победу надв выездном матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы B, которая прошла на «Уэмбли», завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

«Сине-гранатовые» забили первый гол уже на 2-й минуте. Лионель Месси сделал классный заброс на левый край штрафной на Жорди Альбу, Уго Льорис опрометчиво пошел на перехват, поэтому, когда защитник каталонцев сделал передачу, Филиппе Коутиньо оставалось лишь поразить пустые ворота, что он и сделал.

На 28-й минуте гости удвоили свое преимущество. Коутиньо исполнил классную передачу из чужой штрафной назад под удар Ивану Ракитичу, а тот классным выстрелом в касание отправил мяч в ближнюю шестерку ворот Льориса.

«Шпоры» организовали достойный ответ на 52-й минуте. Гарри Кейн получил пас от Эрика Ламелы у чужой штрафной, после чего продвинулся вперед, обыграл защитника и закрутил мяч точно в дальний угол.

Спустя четыре минуты «Барселона» вернула себе перевес в два мяча. Альба прорвался в чужую штрафную с левого фланга и прострелил низом в центр на Лионеля Месси, который ударом в касание отправил мяч точно в угол ворот Льориса.

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Еще через десять минут интрига вновь возродилась. Ламела нанес удар из-за пределов штрафной, мяч задел Клемана Лангле и влетел в сетку. Из-за рикошета Марк-Андре тер Штеген не спас свою команду.

И все же последний гол в матче забила «Барселона». На 90-й минуте Месси воспользовался провалом в обороне соперника и оформил дубль.

Лига чемпионов. Группа B. 2-й тур «Тоттенхэм» — «Барселона» — 2:4 (0:2) Голы: 0:1 — 2 Коутиньо, 0:2 — 28 Ракитич, 1:2 — 52 Кейн, 1:3 — 56 Месси, 2:3 — 66 Ламела, 2:4 — 90 Месси«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Санчес, Дэвис, Алдервейрелд, Лукас Моура, Ваньяма (Дайер, 57), Ламела (Льоренте, 79), Уинкс, Кейн, Сон Хын Мин (Сиссоко, 66)«Барселона»: тер Штеген, Нелсон Семеду, Лангле, Альба, Пике, Ракитич, Артур (Видаль, 87), Бускетс (Вермален, 90+1), Коутиньо (Рафинья, 83), Суарес, МессиПредупреждения: Алдервейрелд (14), Ваньяма (41), Ламела (43), Артур (59), Бускетс (71), Кейн (74), Дайер (90+3)

В этой группе «Барселона» и «Интер» набрали по шесть очков, а «Тоттенхэм» и ПСВ баллов в активе не имеют.

В следующем туре «Тоттенхэм» отправится в гости к ПСВ, а «Барселона» примет «Интер». Эти матчи пройдут 24 октября. 0