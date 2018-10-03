ПСВ — «Интер»: счет матча 1:2, обзор голов

Миланскийв выездном матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов обыграл ПСВ. Встреча группы B завершилась со счетом 2:1.

На 27-й минуте хозяевам удалось выйти вперед. Пабло Паулино Росарио нанес великолепный удар с дальней дистанции, отправив мяч точно в девятку.

«Нерадзурри» отыгрались за одну минуту до конца первого тайма, когда Раджа Наингголан точно пробил с линии штрафной площади.

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Победу миланскому клубу принес Мауро Икарди, который на 60-й минуте продавил защитника, ушел от голкипера, после чего поразил уже пустые ворота.

Лига чемпионов. Группа B. 2-й тур ПСВ — «Интер» — 1:2 (1:1) Голы: 1:0 — 27 Росарио, 1:1 — 44 Наингголан, 1:2 — 60 ИкардиПСВ: Зут, Виргевер, Швааб, Тасенде, Думфрис, Перейро (Мален, 75), Росарио, Лосано, Хендрикс, Бергвейн, де Йонг«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Д`Амброзио, Асамоа, Наингголан (Валеро, 86), Весино, Брозович, Перишич, Политано (Кандрева, 90), ИкардиПредупреждения: Ханданович (41), Д`Амброзио (45), Асамоа (86)

В этой группе «Интер» и «Барселона» набрали по шесть очков, а ПСВ и «Тоттенхэм» баллов в активе не имеют.

В следующем туре «Интер» отправится в гости к «Барселоне», а ПСВ примет «Тоттенхэм». Эти матчи пройдут 24 октября. 0