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    «Интер» на выезде обыграл ПСВ

    ПСВ — «Интер»: счет матча 1:2, обзор голов

    Лига чемпионов ПСВ Интер Футбол Италии Календарь Лиги чемпионов
    Миланский «Интер» в выездном матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов обыграл ПСВ. Встреча группы B завершилась со счетом 2:1.

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    На 27-й минуте хозяевам удалось выйти вперед. Пабло Паулино Росарио нанес великолепный удар с дальней дистанции, отправив мяч точно в девятку.

    «Нерадзурри» отыгрались за одну минуту до конца первого тайма, когда Раджа Наингголан точно пробил с линии штрафной площади.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Победу миланскому клубу принес Мауро Икарди, который на 60-й минуте продавил защитника, ушел от голкипера, после чего поразил уже пустые ворота.

    Лига чемпионов. Группа B. 2-й тур
    ПСВ — «Интер» — 1:2 (1:1)
    Голы: 1:0 — 27 Росарио, 1:1 — 44 Наингголан, 1:2 — 60 ИкардиПСВ: Зут, Виргевер, Швааб, Тасенде, Думфрис, Перейро (Мален, 75), Росарио, Лосано, Хендрикс, Бергвейн, де Йонг«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Д`Амброзио, Асамоа, Наингголан (Валеро, 86), Весино, Брозович, Перишич, Политано (Кандрева, 90), ИкардиПредупреждения: Ханданович (41), Д`Амброзио (45), Асамоа (86)

    В этой группе «Интер» и «Барселона» набрали по шесть очков, а ПСВ и «Тоттенхэм» баллов в активе не имеют.

    В следующем туре «Интер» отправится в гости к «Барселоне», а ПСВ примет «Тоттенхэм». Эти матчи пройдут 24 октября. 0

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