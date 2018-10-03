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    «Порту» с минимальным преимуществом обыграл «Галатасарай»

    «Порту» — «Галатасарай»: счет матча 1:0, обзор

    Лига чемпионов Португалия Порту Галатасарай Календарь Лиги чемпионов
    В матче группы D Лиги чемпионов «Порту» дома обыграл «Галатасарай» со счетом 1:0.

    Мусса Марега
    Мусса Марега
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    Единственный гол в матче был забит на 49-й минуте. Теллес навесил с углового к линии вратарской, где Мусса Марега выпрыгнул выше всех, переправив мяч в сетку ворот. 1:0.

    Последнюю четверть матча турецкий клуб провел в постоянных атаках, но добиться результата не удалось.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа D
    «Порту» (Португалия) — «Галатасарай» (Турция) 1:0 (0:0, 1:0)
    «Порту»: Касильяс, Фелипе, Теллес, Макси Перейра, Эдер Милитао, Марега, Отавио (Андре Перейра, 80), Корона (Оливер Торрес, 69), Эррера (Сержиу Оливейра, 89), Браими, Данилу Перейра«Галатасарай»: Муслера, Майкон, Нагатомо, Линнес, Азиз, Родригеш, Фернандо (Акгюн, 86), Гюмюш, Бельханда (Фегули, 74), Оньекуру, Донк (Инан, 68)Гол: 1:0 — 49 МарегаПредупреждения: Донк (31), Эдер Милитао (42), Азиз (44), Линнес (54), Отавио (58), Данилу Перейра (60), Майкон (90)

    После двух туров у «Порту» и «Шальке» по 4 очка, «Галатасарай» имеет 3, 0 у московского «Локомотива».

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В третьем туре группы D «Локомотив» дома сыграет с «Порту», «Галатасарай» примет «Шальке». Матчи пройдут 24 октября. 0

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