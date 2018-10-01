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    «Сельта» — «Хетафе»: онлайн-трансляция начнется в 22:00

    Сельта — Хетафе (01.10.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Примера Футбол Испании Сельта Хетафе Календарь Примеры
    В 22:00 в испанской Примере начнётся матч «Сельта» — «Хетафе».

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    Последний матч между собой: «Хетафе» — «Сельта» 3:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Хетафе»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Сельта» — «Хетафе». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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