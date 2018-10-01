Черчесов уважает решение Акинфеева

Главный тренер сборной Россиипрокомментировал решение голкипера ЦСКАзавершить карьеру в национальной команде.

«Сегодня Игорь Акинфеев объявил об уходе из национальной сборной России, которой служил верой и правдой много лет. Мы уважаем и принимаем решение нашего капитана — убежден, что оно взвешенное и выверенное не один раз.

Вчера мы встретились с ним и все обсудили, он четко пояснил, в связи с чем завершает карьеру в сборной. На данном этапе положение дел остается таким, хотя все прекрасно знают, что ситуации бывают разные, и что в двери в сборную для него не закрыты.

Желаю Игорю продолжать выступления за ЦСКА и передавать свой огромный опыт более молодым партнерам. Мы всегда его ждем!», — приводит слова Черчесова официальный сайт РФС.

Акинфеев дебютировал в сборной России в 2004 году. В составе национальной команды он становился обладателем бронзовых медалей на чемпионате Европы в 2008 году. Минувшим летом на домашнем чемпионате мира россияне дошли до четвертьфинала, где уступили Хорватии. 0