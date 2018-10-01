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    Черчесов уважает решение Акинфеева

    Сборная России Футбол России ЦСКА
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева завершить карьеру в национальной команде.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов
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    «Сегодня Игорь Акинфеев объявил об уходе из национальной сборной России, которой служил верой и правдой много лет. Мы уважаем и принимаем решение нашего капитана — убежден, что оно взвешенное и выверенное не один раз.

    Вчера мы встретились с ним и все обсудили, он четко пояснил, в связи с чем завершает карьеру в сборной. На данном этапе положение дел остается таким, хотя все прекрасно знают, что ситуации бывают разные, и что в двери в сборную для него не закрыты.

    Желаю Игорю продолжать выступления за ЦСКА и передавать свой огромный опыт более молодым партнерам. Мы всегда его ждем!», — приводит слова Черчесова официальный сайт РФС.

  • Акинфеев завершил карьеру в сборной России
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    • Акинфеев дебютировал в сборной России в 2004 году. В составе национальной команды он становился обладателем бронзовых медалей на чемпионате Европы в 2008 году. Минувшим летом на домашнем чемпионате мира россияне дошли до четвертьфинала, где уступили Хорватии. 0

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