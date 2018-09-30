«Уэска» и «Жирона» обменялись голами с пенальти

сыграла вничью св домашнем матче седьмого тура чемпионата Испании.

Встреча, которая прошла на стадионе «Эль-Алькорас», завершилась со счетом 1:1.

На 37-й минуте Кристиан Стуани вывел каталонскую команду вперед, забив с пенальти.

На 72-й минуте хозяева отыгрались, когда удар с 11-метровой отметки реализовал Гонсало Мелеро.

В турнирной таблице «Уэска» занимает 18-е место (5 очков), а «Жирона» — девятое (9 очков).