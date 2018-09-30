«Уэска» и «Жирона» обменялись голами с пенальти

Гонсало Мелеро
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Встреча, которая прошла на стадионе «Эль-Алькорас», завершилась со счетом 1:1.
На 37-й минуте Кристиан Стуани вывел каталонскую команду вперед, забив с пенальти.
На 72-й минуте хозяева отыгрались, когда удар с 11-метровой отметки реализовал Гонсало Мелеро.
В турнирной таблице «Уэска» занимает 18-е место (5 очков), а «Жирона» — девятое (9 очков).
Чемпионат Испании. 7-й тур
«Уэска» — «Жирона» — 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 — 37, пенальти Стуани, 1:1 — 72, пенальти Мелеро«Уэска»: Йованович, Пулидо, Акапо (Эчейта, 22), Мирамон (Феррейро, 55), Рубен Семеду, Мелеро, Мусто (Гомес, 59), Алекс Гальяр, Агилера Нуньес, Авила, Эрнандес«Жирона»: Буну, Хуанпе, Эспиноса, Муньеса, Адай, Дуглас Луис, Понс (Лосано, 77), Порту, Алеиш Гарсия (Гранель, 64), Гарсия (Алькала, 46), СтуаниПредупреждения: Авила (28), Агилера Нуньес (34), Стуани (39), Мусто (45), Эспиноса (70), Феррейро (87)