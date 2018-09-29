Эдер: Смолов и Фарфан травмированы, но я готов к нагрузке

Нападающий «Локомотива»прокомментировал победу над(2:0) в матче 9-го тура РПЛ.

«Локомотив — хорошая команда. В первом тайме "Ахмат" много контратаковал, но мы контролировали мяч и были более агрессивными.

Соперник удивил, но мы были готовы. Взаимопонимание у наших игроков хорошее, поэтому мы без проблем встроились в игру и отличились во втором тайме.

Я много тренируюсь и серьёзно отношусь к тому, чтобы заслужить место в основном составе. Хочу помочь команде заработать очки.

Сегодня мне забить не удалось, но я доволен выступлением. Раскидал защитников и хотел забить сам, но выцарапали мяч. Хорошо, что Фернандеш в итоге забил.

Смолов и Фарфан травмированы, но я готов к нагрузке. Не знаю, сколько игр мне удастся сыграть, но в каждой я буду отдаваться на 100%.

Впереди Лига чемпионов с "Шальке". Уже завтра мы начнём тренироваться. Выходного нет, начинаем подготовку. Мы будем готовы выйти на противостояние в Лиге чемпионов и сыграть хорошо», — передаёт слова игрока «Чемпионат». 0