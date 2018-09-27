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    Анохин не сомневается в успешном проведении матча «Енисей» — «Спартак»

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    Вице-президент РФС Сергей Анохин прокомментировал решение провести игру десятого тура Премьер-лиги между «Енисеем» и «Спартаком» в Красноярске.

    Сергей Анохин
    Сергей Анохин
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    «В Красноярске уже прошел один матч — "Енисей" — "Урал". Прошел он хорошо. Мы получили в РФС гарантии клуба и города, что все меры безопасности будут соблюдены. Будут соблюдены все меры безопасности, будет поставлено дополнительное оборудование, газоанализаторы, дополнительные системы проверки зрителей.

    Для болельщиков "Спартака" будут организованы специальные шаттлы до стадиона. С болельщиками будут обращаться как с культурными и желанными гостями. Сами власти готовы радостно встретить гостей города.

  • Матч «Енисей» — «Спартак» пройдет в Красноярске
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    • Да, стадион не до конца оборудован необходимыми системами, но есть возможность все это заменить на данном этапе. Важнее тот факт, что мы можем получить новый яркий город на футбольной карте России. Огромное количество болельщиков, желающих посетить этот матч, тому подтверждение.

    По проведению матча "Торпедо" — "Динамо" тоже было много сомнений. Я сам на нем присутствовал — мне все понравилось. Организаторы справились, была хорошая атмосфера. Все ностальгировали по атмосфере футбола, которая была в СССР. Так надо развивать и региональные города. Если клуб рвется и предпринимает все необходимые шаги для обеспечения безопасности, то у РФС нет сомнений в успешном проведении этого матча», — приводит слова Анохина «Чемпионат». 0

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