Модрич: У Роналду и Салаха еще будет возможность выиграть этот трофей

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватиив своей речи после вручения приза лучшего игрока ФИФА 2018 года отдал должное своим конкурентам.

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«В этот особенный момент я хочу отметить моего футбольного идола — капитана сборной Хорватии 1998 года, Звонимира Бобана, который завоевал бронзу на чемпионате мира во Франции.

Он был главным, кто вдохновлял меня. Та команда заставила нас поверить, что мы можем достигнуть чего-то большого в России. Надеюсь, что и следующие поколения смогут добиться наших результатов.

Хочу поздравить Мохаммеда Салаха и Криштиану Роналду с великолепным сезоном. Я уверен, что в будущем у вас будет еще одна возможность побороться за эту награду.

Это награда не только моя, но партнеров по мадридскому "Реалу" и сборной Хорватии и тренеров, под началом которых я играл — без них это было бы невозможно», — цитирует хорвата ТАСС. 0