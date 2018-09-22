«Реал Сосьедад» вдевятером удержал победу над «Уэской»

В стартовом матче пятого тура чемпионата Испаниипринимала

Гости одержали победу со счетом 1:0.

На 64-й минуте после паса от Тео Эрнандеса отличился Микель Мерино.

Удерживать победный счет гостям пришлось в меньшинстве. Через семь минут после гола «Реал Сосьедад» остался вдесятером — вторую желтую карточку получил Хуанми. А на 82-й минуте прямую красную карточку заработал Эрнандес.

Таким образом, «Реал Сосьедад» прервал серию из трех матчей без побед.

После этой игры у «бело-голубых» — 7 очков, у «Уэски» осталось 4 очка.