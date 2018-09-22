ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарри КейнУ каждого есть свой предел. Кейн, Салах, Азар и другие звезды нуждаются в отдыхе
  • 13:25
    • «Енисей» потерпел поражение от «Урала»
  • 13:05
    • «Динамо» — «Анжи»: известны стартовые составы
  • 12:59
    • Модрич получил восемь лет тюрьмы условно
  • 12:43
    • Бой Уайлдера и Фьюри официально утвержден
  • 12:29
    • «Барселона» попытается подписать Погба следующим летом
    Все новости спорта

    Модрич получил восемь лет тюрьмы условно

    Реал Мадрид Футбол Испании Примера Календарь Примеры
    Полузащитник «Реала» Лука Модрич признал свою вину по делу об уклонении от уплаты налогов в Испании, передает Mundo Deportivo.

    Лука Модрич
    Лука Модрич
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    По данным источника, в 2013 году хорват сокрыл 290 тысяч евро, в 2014 — 580 тысяч евро.

    Модрича приговорили к 8 годам тюрьмы условно, а также обязали выплатить штраф в размере 350 тысяч евро. Всего он должен будет выплатить 1,2 миллиона евро.

    Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. В составе мадридского клуба он становился чемпионом Испании и 4 раза выигрывал Лигу чемпионов.

    Это далеко не первый случай наказания в испанском футболе — ранее суд доказал вину Криштиану Роналду, Лионеля Месси и других. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Топ-25 лучших матчей Лиги чемпионов. Часть 3
  • Вчера в 12:54
    •
  • Прогноз
  • «Реал» — «Эспаньол»
  • 1.78
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Динамо» одолеть кризисный «Анжи»?
  • «Динамо» — «Анжи». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Прервет ли «Арсенал» серию выездных ничьих «Рубина»?
  • «Арсенал» Тула — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Ищите отличие — найдете ставку
  • «Ливерпуль» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Джанни Инфантино Футбол ФИФА возьмется за теневые деньги мирового футболаВ обозримом будущем ФИФА может кардинально изменить трансферный рынок мирового футбола Вчера в 20:150
  • 08:57
    • Тищенко: У Поветкина большие шансы в бою с Джошуа
  • 10:35
    • Чемпионка US Open вышла в финал турнира в Токио
  • 10:18
    • Жардим заявил о важности Головина для «Монако»
    Криштиану Роналду Футбол Дело Роналду: пока только на словахДисциплинарное дело УЕФА в отношении лучшего бомбардира ЛЧ: все, что нужно знать Вчера в 16:340
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Тульский вызов «Рубина» и домашний «Ливерпуль»
  • 3.66
    •
  • 10:11
    • Два очка Зыкова помогли «Каролине» обыграть «Вашингтон»
  • 09:58
    • «Бешикташ» может подписать форварда сборной Франции
  • 09:44
    • Стивенсон проведет десятую защиту титула против украинца
    РУСАДА Прочие РУСАДА восстановлено в правах. Российский спорт выходит из кризисаWADA приняло важное решение, которое, впрочем, пока не решает всех проблем Вчера в 14:030
  • 09:14
    • Мостовой: «Спартак» даст бой ЦСКА независимо от обстоятельств
  • 08:46
    • Рабьо интересен вариант с переходом в «Манчестер Сити»
  • 08:33
    • Ибрагимович не исключает ухода из МЛС
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие