Модрич получил восемь лет тюрьмы условно

Полузащитникпризнал свою вину по делу об уклонении от уплаты налогов в Испании, передает Mundo Deportivo.

Лука Модрич Marca 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

По данным источника, в 2013 году хорват сокрыл 290 тысяч евро, в 2014 — 580 тысяч евро.

Модрича приговорили к 8 годам тюрьмы условно, а также обязали выплатить штраф в размере 350 тысяч евро. Всего он должен будет выплатить 1,2 миллиона евро.

Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. В составе мадридского клуба он становился чемпионом Испании и 4 раза выигрывал Лигу чемпионов.

Это далеко не первый случай наказания в испанском футболе — ранее суд доказал вину Криштиану Роналду, Лионеля Месси и других. 0