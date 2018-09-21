ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Амур» — ЦСКАКХЛ. ЦСКА разгромил «Амур», «Ак Барс» одолел «Нефтехимик»
  • 22:04
    • Перес: Роналду хотел уйти по личным причинам
  • 21:48
    • «Ак Барс» на выезде обыграл «Нефтехимик»
  • 21:16
    • «Автомобилист» одержал девятую победу подряд, обыграв «Йокерит»
  • 21:09
    • Назван лучший гол первого тура Лиги чемпионов
  • 21:00
    • Головин остался в запасе «Монако» на матч с «Нимом»
    Все новости спорта

    Перес: Роналду хотел уйти по личным причинам

    Трансферы Реал Мадрид Футбол Испании Примера Ювентус Футбол Италии Серия A Календарь Примеры
    Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал о трансфере Криштиану Роналду в «Ювентус».

    Флорентино Перес
    Флорентино Перес
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Продажа Криштиану стала самой прибыльной для нас в этом году. Роналду хотел уйти по личным причинам, и в итоге мы пришли к соглашению по трансферу в "Ювентус". Никто другой не предлагал за Роналду больше 100 миллионов евро. У нас не было большого количества предложений от других клубов», — цитирует Переса OK Diario.

    «Мы можем только поблагодарить его за все, что он сделал для нас. "Реал" навсегда останется его домом. Он войдет в историю клуба как лучший игрок после Альфредо Ди Стефано», — добавил Перес.

    Напомним, Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус» за 112 миллионов евро. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 11-17 сентября
  • 17/09/2018 в 22:14
    •
  • Прогноз
  • «Ахмат» — «Оренбург»
  • 1.97
  • Завтра в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Что принесет «Енисею» первая игра на родном стадионе?
  • «Енисей» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • Сможет ли «Динамо» одолеть кризисный «Анжи»?
  • «Динамо» — «Анжи». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Прервет ли «Арсенал» серию выездных ничьих «Рубина»?
  • «Арсенал» Тула — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    РУСАДА Прочие РУСАДА восстановлено в правах. Российский спорт выходит из кризисаWADA приняло важное решение, которое, впрочем, пока не решает всех проблем 14:030
  • 18:04
    • Федерация футбола Испании запретила проводить матчи Примеры в США
  • 17:50
    • Джошуа оказался тяжелее Поветкина на 11,1 кг
  • 23:06
    • Сборная Армении осталась без главного тренера
    Футболисты «Боруссии» Футбол Топ-25 лучших матчей Лиги чемпионов. Часть 3Завершаем рассказ о величайших играх главного клубного турнира Европы 12:540
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Поможет ли «Монако» возвращение Головина?
  • 4.76
    •
  • 22:51
    • Фелпс: Российским спортсменам нельзя было разрешать выступать на соревнованиях
  • 22:34
    • «Трактор» в овертайме вырвал победу у «Сочи»
  • 22:16
    • Владимир Кличко дал прогноз на бой Джошуа — Поветкин
    «Спартак» — «Рапид» Футбол Поражение от «Рапида» запустило обратный отсчет для КаррерыРеация спортивных СМИ на очередной провал красно-белых в еврокубках 01:200
  • 21:35
    • Кэхилл может покинуть «Челси»
  • 14:34
    • Джилардино завершил карьеру
  • 13:56
    • Месси — лучший игрок первого тура группового этапа ЛЧ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие