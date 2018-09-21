Перес: Роналду хотел уйти по личным причинам

Президентрассказал о трансфере

«Продажа Криштиану стала самой прибыльной для нас в этом году. Роналду хотел уйти по личным причинам, и в итоге мы пришли к соглашению по трансферу в "Ювентус". Никто другой не предлагал за Роналду больше 100 миллионов евро. У нас не было большого количества предложений от других клубов», — цитирует Переса OK Diario.

«Мы можем только поблагодарить его за все, что он сделал для нас. "Реал" навсегда останется его домом. Он войдет в историю клуба как лучший игрок после Альфредо Ди Стефано», — добавил Перес.

Напомним, Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус» за 112 миллионов евро. 0