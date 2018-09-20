Каррера рассказал, готов ли он к отставке из «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после поражения от «Рапида» (0:2) в матче группового этапа Лиги Европы ответил на вопрос о возможной отставке в случае поражения в дерби с ЦСКА в 8-м туре РПЛ.

«Это не зависит от меня. Результат имеет значение, но я продолжаю свою работу. Выбор предстоит руководству.

Конечно, я имею желание продолжать работать в команде. Почему я не должен иметь это желание?», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

Также наставник красно-белых рассказал, о чем говорил с командой, уйдя сразу после матча в раздевалку.

«Я всегда так поступал, я всегда уходил в раздевалку после матча. Каждый матч — особенный, он отличается, я привык к стандартному поведению. Я практически всегда так делаю. Я общаюсь с командой в раздевалке, когда все заходят.

Я сказал команде, что надо держат выше голову. Потому что на поле они выложились на 100 процентов Когда игрок отдается на поле, я доволен. Может, они ошибаются в передачах, но главное, чтобы выкладывались на все 100 процентов.

Первый гол они забили с углового. По сути, у них не было ярких голевых моментов. Они разыгрывали мяч. Мы знали, что у них хорошие игроки впереди. Но я не считаю, что у них было много ярких моментов», — заявил Каррера. 0