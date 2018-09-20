ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роналду нужно принять свое старениеРоналду должен поменяться для успеха в «Ювентусе»
  • 21:47
    • «Краснодар» обыграл «Акхисар» в Турции
  • 21:45
    • «Спартак» проиграл в Вене
  • 22:48
    • «Зенит» выигрывает у «Копенгагена» после первого тайма
  • 22:47
    • Каррера рассказал, готов ли он к отставке из «Спартака»
  • 22:26
    • СКА на выезде разгромил московское «Динамо»
    Все новости спорта

    Каррера рассказал, готов ли он к отставке из «Спартака»

    Спартак РПЛ Футбол России Лига Европы ЦСКА Календарь РФПЛ
    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после поражения от «Рапида» (0:2) в матче группового этапа Лиги Европы ответил на вопрос о возможной отставке в случае поражения в дерби с ЦСКА в 8-м туре РПЛ.

  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100%
    • Высокие коэффициентыИграть!

    «Это не зависит от меня. Результат имеет значение, но я продолжаю свою работу. Выбор предстоит руководству.

    Конечно, я имею желание продолжать работать в команде. Почему я не должен иметь это желание?», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

    Также наставник красно-белых рассказал, о чем говорил с командой, уйдя сразу после матча в раздевалку.

    «Я всегда так поступал, я всегда уходил в раздевалку после матча. Каждый матч — особенный, он отличается, я привык к стандартному поведению. Я практически всегда так делаю. Я общаюсь с командой в раздевалке, когда все заходят.

    Я сказал команде, что надо держат выше голову. Потому что на поле они выложились на 100 процентов Когда игрок отдается на поле, я доволен. Может, они ошибаются в передачах, но главное, чтобы выкладывались на все 100 процентов.

    Первый гол они забили с углового. По сути, у них не было ярких голевых моментов. Они разыгрывали мяч. Мы знали, что у них хорошие игроки впереди. Но я не считаю, что у них было много ярких моментов», — заявил Каррера. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Повод найден. Глушаков не вернется из-за лайка
  • Вчера в 13:35
    •
  • Прогноз
  • «Копенгаген» — «Зенит»
  • 2.00
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Станет ли успешным для «Зенита» путешествие в Данию?
  • «Копенгаген» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Удастся ли «Милану» с легкостью заработать три очка?
  • «Дюделанж» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Кто кого «возит» и кто кого бьет?
  • «Арсенал» — «Ворскла». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Набиль Фекир Футбол Неряшливый «Сити» и блестящий Фекир. Победа «Лиона» выглядит логичноПодробности сенсационного поражения «Манчестер Сити» на старте Лиги чемпионов от «Лиона» 14:280
  • 21:56
    • «Челси» одолел ПАОК, БАТЭ победил «Види»
  • 20:59
    • Дриусси и Дзюба выйдут с первых минут против «Копенгагена»
  • 20:06
    • Южный проиграл в последнем матче в карьере
    «Виктория» — ЦСКА Футбол Новому ЦСКА не хватает опыта, но хватает характераВыстраданная армейцами в Чехии ничья — в нашем обзоре прессы 02:140
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Выезды «Спартака» и «Краснодара», шанс реабилитироваться для киевлян
  • 4.53
    •
  • 22:35
    • Федун: «Спартак» готов к штрафу после матча с «Рапидом»
  • 22:13
    • «Бешикташ» и «Генк» стартовали с побед в Лиге Европы
  • 22:01
    • Киевское «Динамо» упустило победу над «Астаной»
    «Галатасарай» Футбол ЛЧ. «Локомотив» проиграл «Галатасараю», ЦСКА спасся в матче с «Викторией»Обзор и результаты матчей 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2018/19 00:440
  • 18:31
    • Медведев вышел в 1/4 финала St. Petersburg Open
  • 16:16
    • ВАДА официально подтвердило восстановление РУСАДА
  • 11:45
    • Сборная России улучшила позицию в рейтинге ФИФА
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие