«Акхисар» — «Краснодар»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

«Акхисар»: Фатих Езтюрк — Вршаевич, Джанер Османпаша, Мустафа Юмлу, Кадир Келеш — Сержинью, Сиссоко — Регаттен, Жозуэ, Гюрай Вурал — Селезнев.
Запасные: Лукач, Билял Киса, Чевикер, Эрай Атасевен, Онур Айык, Ноункеу, Ману.
«Краснодар»: Крицюк — Стоцкий, Мартынович, Спаич, Рамирес — Газинский, Каборе, Мамаев — Вандерсон, Ари, Классон.
Запасные: Адамов, Синицын, Фьолусон, Куэва, Перейра, Шишкин, Петров.
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Краснодару». Коэффициент на его победу — 2,23, тогда как на успех «Акхисар» — 3,54. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.