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    Ари сыграет в атаке «Краснодара» против «Акхисара»

    «Акхисар» — «Краснодар»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

    Лига Европы Краснодар Футбол России
    Определились составы «Акхисара» и «Краснодара» на матч группового турнира Лиги Европы, который пройдет в Турции.

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    «Акхисар»: Фатих Езтюрк — Вршаевич, Джанер Османпаша, Мустафа Юмлу, Кадир Келеш — Сержинью, Сиссоко — Регаттен, Жозуэ, Гюрай Вурал — Селезнев.

    Запасные: Лукач, Билял Киса, Чевикер, Эрай Атасевен, Онур Айык, Ноункеу, Ману.

    «Краснодар»: Крицюк — Стоцкий, Мартынович, Спаич, Рамирес — Газинский, Каборе, Мамаев — Вандерсон, Ари, Классон.

    Запасные: Адамов, Синицын, Фьолусон, Куэва, Перейра, Шишкин, Петров.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Краснодару». Коэффициент на его победу — 2,23, тогда как на успех «Акхисар» — 3,54. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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