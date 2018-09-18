Хавбек «Ювентуса» дисквалифицирован на четыре матча

Как сообщает Football Italia, полузащитникдисквалифицирован на четыре матча Серии А по итогам скандального эпизода в игре четвертого тура чемпионата с(2:1).

Инцидент произошел на третьей компенсированной минуте матча, когда Коста плюнул в лицо нападающему «Сассуоло» Федерико Ди Франческо. За это бразилец получил прямую красную карточку. Примечательно, что двумя минутами ранее он же головой боднул Ди Франческо, получив желтую карточку.

После игры Дуглас извинился за свое поведение, а главный тренер «Юве» Массимилиано Аллегри сообщил, что туринский клуб точно оштрафует игрока.

Таким образом, Коста дисквалифицирован на четыре матча чемпионата Италии, и пропустит встречи с «Фрозиноне» (23 сентября), «Болоньей» (26 сентября), «Наполи» (29 сентября) и «Удинезе» (6 октября). 0