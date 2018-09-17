Полузащитнику «Ювентуса» грозит дисквалификация

Федерико Ди Франческо и Дуглас Коста
Tinsera.info
В концовке встречи у бразильца возникли разногласия с форвардом соперником Федерико Ди Франческо. Сначала он ударил его локтем, затем попытался боднуть головой.
Ключевым стал эпизод с плевком Косты в лицо Ди Франческо. Главный арбитр посмотрел повтор эпизода и показал бразильцу красную карточку.
В «Ювентусе» уже заявили, что обязательно оштрафуют своего футболиста, который, впрочем, успел принести свои извинения.
«Я хотел бы извиниться перед всеми поклонниками "Ювентуса". Я также прошу прощения у своих товарищей по команде, которые всегда со мной в хорошие и плохие времена. Я вел себя отвратительно и извиняюсь перед всеми за это», — написал Коста на своей странице в Instagram. 0