Полузащитнику «Ювентуса» грозит дисквалификация

Полузащитник «Ювентуса»может быть дисквалифицирован на три-пять матчей за свое поведение в матче чемпионата Италии против «Сассуоло» (2:1), сообщает Football-Italia.

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В концовке встречи у бразильца возникли разногласия с форвардом соперником Федерико Ди Франческо. Сначала он ударил его локтем, затем попытался боднуть головой.

Ключевым стал эпизод с плевком Косты в лицо Ди Франческо. Главный арбитр посмотрел повтор эпизода и показал бразильцу красную карточку.

В «Ювентусе» уже заявили, что обязательно оштрафуют своего футболиста, который, впрочем, успел принести свои извинения.

«Я хотел бы извиниться перед всеми поклонниками "Ювентуса". Я также прошу прощения у своих товарищей по команде, которые всегда со мной в хорошие и плохие времена. Я вел себя отвратительно и извиняюсь перед всеми за это», — написал Коста на своей странице в Instagram. 0