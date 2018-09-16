Дебютные голы Роналду принесли «Ювентусу» победу над «Сассуоло»

В матче четвертого тура чемпионата Италиипринимали одержал победу со счетом 2:1.

Три очка «Старой синьоре» принес Криштиану Роналду, который забил свои первые голы в Италии.

На 50-й минуте матча португалец с метра отправил мяч в пустые ворота после стандарта, а через 15 минут из пределов штрафной точно пробил с левой ноги в дальний угол.

Отметим, что второй гол Роналду стал для него 400-м в национальных чемпионатах.

На первой добавленной ко второму тайму минуте «Сассуоло» отыграл один мяч, а на третьей компенсированной минуте у «Ювентуса» за плевок в соперника был удален Дуглас Коста.

«Ювентус» набрал 12 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Италии. У «Сассуоло» осталось 7 очков.