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    Дебютные голы Роналду принесли «Ювентусу» победу над «Сассуоло»

    Ювентус Футбол Италии Серия A Календарь Серии А
    В матче четвертого тура чемпионата Италии «Ювентус» принимал «Сассуоло» и одержал победу со счетом 2:1.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду
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    Три очка «Старой синьоре» принес Криштиану Роналду, который забил свои первые голы в Италии.

    На 50-й минуте матча португалец с метра отправил мяч в пустые ворота после стандарта, а через 15 минут из пределов штрафной точно пробил с левой ноги в дальний угол.

    Отметим, что второй гол Роналду стал для него 400-м в национальных чемпионатах.

    На первой добавленной ко второму тайму минуте «Сассуоло» отыграл один мяч, а на третьей компенсированной минуте у «Ювентуса» за плевок в соперника был удален Дуглас Коста.

    «Ювентус» набрал 12 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Италии. У «Сассуоло» осталось 7 очков.

    Серия А. 4-й тур
    «Ювентус» — «Сассуоло» — 2:1 (0:0)
    Голы: Криштиану Роналду, 50 (1:0). Криштиану Роналду, 65 (2:0). Бабакар, 90+1 (2:1)«Ювентус»: Щенсны, Бенатиа, Бонуччи, Сандру (Куадрадо, 80), Жоау Канселу, Матюиди, Хедира, Эмре Джан (Бентанкур, 71), Криштиану Роналду, Манджукич (Дуглас Коста, 61), Дибала«Сассуоло»: Консильи, Марлон, Рожериу (Делль`Орко, 72), Лирола, Феррари, Боатенг, Бурабия, Джуричич (Ди Франческо, 61), Данкан, Локателли (Бабакар, 83), БерардиПредупреждения: Джуричич, 23. Берарди, 26. Жоау Канселу, 32. Бурабия, 40. Сандру, 60. Дуглас Коста, 90+1Удаление: Дуглас Коста, 90+3
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