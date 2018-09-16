Каррера: Молодые ошибаются, но я не вижу здесь проблемы

Главный тренер «Спартака»после поражения в домашнем матче 7-го тура чемпионата России от(1:2) заявил, что не перестанет доверять молодым, несмотря на их ошибки.

Сегодня в стартовом составе красно-белых вышли 20-летний вратарь Александр Максименко, 20-летний защитник Николай Рассказов и 20-летний полузащитник Александр Ломовицкий.

«Безусловно, нелегко подобрать нужных игроков к определенным матчам. Я работаю над тем, чтобы выставлять на поле тот состав, который подходит.

Я ставлю игрока не для того, чтобы досадить кому-то. Стараемся пользоваться ротацией. Когда меняешь пешки, может быть, что-то меняется не в лучшую сторону.

Но я не думаю, что это происходит в данный момент. Молодые ошибаются, но я не вижу здесь проблемы. Я всегда буду давать место молодым», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0