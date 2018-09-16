Каррера: Молодые ошибаются, но я не вижу здесь проблемы

Массимо Каррера
LiveSport.Ru
Сегодня в стартовом составе красно-белых вышли 20-летний вратарь Александр Максименко, 20-летний защитник Николай Рассказов и 20-летний полузащитник Александр Ломовицкий.
«Безусловно, нелегко подобрать нужных игроков к определенным матчам. Я работаю над тем, чтобы выставлять на поле тот состав, который подходит.
Я ставлю игрока не для того, чтобы досадить кому-то. Стараемся пользоваться ротацией. Когда меняешь пешки, может быть, что-то меняется не в лучшую сторону.
Но я не думаю, что это происходит в данный момент. Молодые ошибаются, но я не вижу здесь проблемы. Я всегда буду давать место молодым», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0