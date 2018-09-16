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    Каррера: Молодые ошибаются, но я не вижу здесь проблемы

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    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после поражения в домашнем матче 7-го тура чемпионата России от «Ахмата» (1:2) заявил, что не перестанет доверять молодым, несмотря на их ошибки.

    Массимо Каррера
    Массимо Каррера
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    Сегодня в стартовом составе красно-белых вышли 20-летний вратарь Александр Максименко, 20-летний защитник Николай Рассказов и 20-летний полузащитник Александр Ломовицкий.

    «Безусловно, нелегко подобрать нужных игроков к определенным матчам. Я работаю над тем, чтобы выставлять на поле тот состав, который подходит.

    Я ставлю игрока не для того, чтобы досадить кому-то. Стараемся пользоваться ротацией. Когда меняешь пешки, может быть, что-то меняется не в лучшую сторону.

    Но я не думаю, что это происходит в данный момент. Молодые ошибаются, но я не вижу здесь проблемы. Я всегда буду давать место молодым», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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