ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пока что Александер Чеферин отрицает возможность проведения финала ЛЧ в СШАУЕФА проведет финал Лиги чемпионов в США или проиграет
  • 10:16
    • «Сибирь» расторгла контракт с финским нападающим
  • 08:01
    • Каррера: «Спартаку» нужен еще один центральный защитник
  • 22:31
    • «Магнитка» прервала победную серию «Авангарда»
  • 22:19
    • ЦСКА потерпел второе подряд поражение в КХЛ
  • 21:15
    • Аверина и Солдатова завоевали золотые медали ЧМ по художественной гимнастике
    Все новости спорта

    Хавбек «Атлетико» отказался переходить в «Барселону»

    Трансферы Примера Футбол Испании Атлетико Барселона Сборная Испании Календарь Примеры
    Полузащитник «Атлетико» и сборной Испании Сауль Ньигес отказался переходить в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.

    Сауль Ньигес
    Сауль Ньигес
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    По информации источника, испанский хавбек был приоритетным трансфером для каталонского гранда, однако сам отказался переходить в стан соперника.

    Отметим, что Сауль был частью сделки по Давиду Вилье, который переходил из «Барселоны» в «Атлетико» в 2013-м году. На тот момент, в случае ухода хавбека, каталонский клуб должен быть приоритетным вариантом для футболиста.

    В контракте Сауля с «Атлетико» прописаны отступные в размере 150 млн евро. В этом сезоне он сыграл в четырех матчах Ла Лиги, забив при этом один гол. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Черышев, Головин и компания. Кто сменил клуб благодаря ЧМ-2018
  • Вчера в 17:21
    •
  • Прогноз
  • «Атлетик» — «Реал»
  • 9.00
  • Завтра в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ак Барс» может обыграть «Салават Юлаев» на выезде
  • «Салават Юлаев» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Одержит ли СКА свою первую сухую победу в сезоне?
  • СКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 4.50
    •
  • Ухудшит ли «Динамо» игровой кризис чемпиона?
  • «Локомотив» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Денис Черышев Футбол Черышев, Головин и компания. Кто сменил клуб благодаря ЧМ-2018Футболисты, которым удалось заявить о себе на минувшем чемпионате мира-2018 в России Вчера в 17:210
  • 10:02
    • Хавбек «Атлетико» отказался переходить в «Барселону»
  • 08:45
    • Гвардиола заявил о желании тренировать сборную
  • 08:30
    • «Бенфика» продлила контракт с игроком сборной Аргентины
    Джон Терри Футбол Терри к нам не поедетХроника несостоявшего трансфера легенды «Челси» в «Спартак» Вчера в 01:580
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Локомотив» поднимет себе настроение перед Лигой чемпионов
  • 4.93
    •
  • 08:16
    • Бейл — лучший игрок «Реала» в августе
  • 23:01
    • Никитин: Надо все переосмыслить и начать с нуля
  • 22:45
    • «Слован» нанес московскому «Динамо» пятое поражение в сезоне
    Карим Бензема Футбол Лучшие бомбардиры современности. От Бензема до ЛукакуДесятка лучших нападающих мирового футбола на сегодняшний день 12/09/2018 в 19:000
  • 16:51
    • Капитан «Спартака» вернулся в общую группу
  • 16:33
    • Защитник «Ганновера может получить российское гражданство
  • 22:06
    • Российские баскетболисты уступили Чехии в отборе на ЧМ-2019
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие