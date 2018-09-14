Примера. «Атлетико» примет «Эйбар», «Барса» сыграет в Сан-Себастьяне, а «Реал» — в Бильбао

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«Уэска» — «Райо Вальекано» 0:1

В матче 4-го тура испанской Примеры «Уэска» потерпела домашнее поражение от «Райо Вальекано» — 0:1.

Единственный гол в этой встрече забил полузащитник Жаннелли Имбула, отличившийся на 29-й минуте после передачи нападающего Оскара Трехо.

«Уэска», набрав четыре очка, занимает 14-ю строчку в турнирной таблице первенства Испании, «Райо Вальекано» (3) — на 16-м месте.

Примера. 4-й тур «Уэска» — «Райо Вальекано» — 0:1 (0:1) Гол: Имбула, 29«Уэска»: Вернер, Пулидо, Луизинью, Семеду, Мирамон, Мусто, Мойсес Гомес (Феррейро, 68), Мелеро, Сердар Гюрлер (Гальяр, 57), Лонго (Кучо, 56), Авила«Райо Вальекано»: Гарсия, Амат, Адвинкула, Ба, Алекс Морено, Элустондо, Трехо, Имбула, Какюта (Бебе, 88), Альваро Гарсия (Эмбарба, 70), Рауль де Томас (Алегрия, 77)Предупреждения: Амат, 53. Авила, 79. Луизинью, 90+3

«Атлетико» М — «Эйбар»

15 сентября, 14:00 мск

«Реал Сосьедад» — «Барселона»

15 сентября, 17:15 мск

«Валенсия» — «Бетис»

15 сентября, 19:30 мск

«Атлетик» Б — «Реал Мадрид»

15 сентября, 21:45 мск

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«Вальядолид» — «Алавес»

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«Жирона» — «Сельта»

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