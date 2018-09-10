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    Глушаков тренировался по индивидуальной программе

    Спартак Ахмат РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Футболисты «Спартака» продолжают подготовку к матчу седьмого тура российской Премьер-лиги против «Ахмата», сообщает официальный сайт «красно-белых».

    Денис Глушаков
    Денис Глушаков
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    Утром команда собралась в тренажерном зале, а в 10:45 состоялось теоретическое занятие.

    Затем вместо обычной тренировки прошла игра смешанными составами с участием игроков дубля. Футболисты провели четыре тайма по 12 минут в различных сочетаниях.

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков тренировался по индивидуальной программе из-за последствий травмы бедра, полученной в матче с «Зенитом».

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  • Сегодня

    • Матч «Спартак» — «Ахмат» состоится на стадионе «Открытие Арена» в воскресенье, 16 сентября. Начало — в 19:00. 0

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