Денис Глушаков
ФК «Спартак»
Утром команда собралась в тренажерном зале, а в 10:45 состоялось теоретическое занятие.
Затем вместо обычной тренировки прошла игра смешанными составами с участием игроков дубля. Футболисты провели четыре тайма по 12 минут в различных сочетаниях.
Капитан «Спартака» Денис Глушаков тренировался по индивидуальной программе из-за последствий травмы бедра, полученной в матче с «Зенитом».
Матч «Спартак» — «Ахмат» состоится на стадионе «Открытие Арена» в воскресенье, 16 сентября. Начало — в 19:00. 0