Футболисты «Спартака» продолжают подготовку к матчу седьмого тура российской Премьер-лиги против «Ахмата», сообщает официальный сайт «красно-белых».

Утром команда собралась в тренажерном зале, а в 10:45 состоялось теоретическое занятие.

Затем вместо обычной тренировки прошла игра смешанными составами с участием игроков дубля. Футболисты провели четыре тайма по 12 минут в различных сочетаниях.

Капитан «Спартака» Денис Глушаков тренировался по индивидуальной программе из-за последствий травмы бедра, полученной в матче с «Зенитом».

Матч «Спартак» — «Ахмат» состоится на стадионе «Открытие Арена» в воскресенье, 16 сентября. Начало — в 19:00. 0