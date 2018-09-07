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    Усманов заинтересован в покупке английского клуба

    Футбол Англии Арсенал
    Российский миллиардер Алишер Усманов заинтересован в покупке «Чарльтона», информирует Mirror.

    Алишер Усманов
    Алишер Усманов
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    По информации издания, сейчас бизнесмен, продавший свою долю акций в «Арсенале», рассматривает возможность приобретения другого лондонского клуба.

    Нынешний владелец «Чарльтона» Ролан Дюшателе приобрел контрольный пакет акций за 20 миллионов фунтов в 2014 году и готов избавиться от него за эту же сумму.

    Усманов продал свою 30-процентную долю акций «Арсенала» Стэну Кронке за 600 миллионов фунтов.

  • Усманов согласился продать свою часть акций «Арсенала»
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