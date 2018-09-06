Уэльс — Ирландия. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (06.09.2018)

Составы команд:
«Уэльс»: Уэйн Хеннесси, Бэн Дэвис, Эшли Уильямс, Connor Roberts, Chris Mepham, Джо Аллен, Аарон Рэмзи, David Brooks, Ethan Ampadu, Tom Lawrence, Гарет Бейл.
«Ирландия»: Даррен Рэндольф, Шеймус Коулман, Шейн Даффи, Киран Кларк, Стивен Уорд, Сайрус Кристи, Callum O'Dowda, Джеффри Хендрик, Conor Hourihane, Callum Robinson, Джонатан Уолтерс.
Предыдущий матч соперников: «Уэльс» — «Ирландия» 0:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0. 0