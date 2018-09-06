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    «Уэльс» — «Ирландия». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Уэльс — Ирландия. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (06.09.2018)

    Лига наций Сборная Уэльса Сборная Ирландии
    В 21:45 в лиге B группы 4 Лиги наций УЕФА начнётся матч «Уэльс» — «Ирландия».

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    Составы команд:

    «Уэльс»: Уэйн Хеннесси, Бэн Дэвис, Эшли Уильямс, Connor Roberts, Chris Mepham, Джо Аллен, Аарон Рэмзи, David Brooks, Ethan Ampadu, Tom Lawrence, Гарет Бейл.

    «Ирландия»: Даррен Рэндольф, Шеймус Коулман, Шейн Даффи, Киран Кларк, Стивен Уорд, Сайрус Кристи, Callum O'Dowda, Джеффри Хендрик, Conor Hourihane, Callum Robinson, Джонатан Уолтерс.

    Предыдущий матч соперников: «Уэльс» — «Ирландия» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0. 0

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