«Тоттенхэм» может провести весь сезон на «Уэмбли»

может провести весь сезон 2018/19 на стадионе «Уэмбли», утверждает Daily Mail.

Новая арена клуба до сих пор не введена в эксплуатацию. Изначально планировалось, что первый матч она примет 15 сентября, но этого не произойдет.

В связи с проблемами с системами безопасности арена не примет ни одной футбольной встречи до Рождества.

«Тоттенхэм» уже обратился к Футбольной ассоциации Англии, чтобы она разрешила ему и дальше проводить домашние матчи на «Уэмбли» до 15 декабря. Впрочем, в Премьер-лиге считают, что «шпорам» нужно играть на национальном стадионе в течение всего сезона.

Ранее «Тоттенхэм» достиг договоренности с УЕФА о проведении первых матчей группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Уэмбли». 0