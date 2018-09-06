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    «Тоттенхэм» может провести весь сезон на «Уэмбли»

    Тоттенхэм Англия. Премьер-лига Футбол Англии Календарь АПЛ
    «Тоттенхэм» может провести весь сезон 2018/19 на стадионе «Уэмбли», утверждает Daily Mail.

    Новый стадион «Тоттенхэма»
    Новый стадион «Тоттенхэма»
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    Новая арена клуба до сих пор не введена в эксплуатацию. Изначально планировалось, что первый матч она примет 15 сентября, но этого не произойдет.

    В связи с проблемами с системами безопасности арена не примет ни одной футбольной встречи до Рождества.

    «Тоттенхэм» уже обратился к Футбольной ассоциации Англии, чтобы она разрешила ему и дальше проводить домашние матчи на «Уэмбли» до 15 декабря. Впрочем, в Премьер-лиге считают, что «шпорам» нужно играть на национальном стадионе в течение всего сезона.

    Ранее «Тоттенхэм» достиг договоренности с УЕФА о проведении первых матчей группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Уэмбли». 0

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