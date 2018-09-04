Прядкин рассказал о ситуации с третьим еврокубком

Президент РПЛпрокомментировал информацию о том, что УЕФА планирует создание третьего еврокубка.

Ранее стало известно, что новый турнир может появиться в календаре с 2021 года.

«На Стратегическом совете УЕФА были дискуссии по этому турниру. Решили пока не забегать вперед.

В принципе это дополнительная нагрузка, и на заседании Стратегического совета пояснили, что матчи могут проводиться только в те даты, которые были заранее зарезервированы УЕФА. То есть окончательное решение пока не принято.

Вопрос о том, нужен этот турнир или нет, еще будет прорабатываться», — сказал Прядкин в эфире телеканала «Россия 24». 0