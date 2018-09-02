Аленичев расстроен результатом матча против «Арсенала»

Главный тренерпрокомментировал ничью в матче шестого тура РПЛ против

«Расстроен результатом, ведь мы настраивались на победу. Хотели на хорошей ноте закончить этот отрезок», — сказал Аленичев в эфире канала «Матч Премьер», — передает «Спорт-Экспресс».

«Однако ничья закономерна. Ни у нас, ни у "Арсенала" не было стопроцентных голевых моментов. Опасность возникала только после стандартов. На последних минутах "Арсенал" ушел в оборону и ничего не дал нам создать», — добавил главный тренер «Енисея».

Напомним, «Енисей» и «Арсенал» голов не забили — 0:0. 0