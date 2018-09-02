ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» стал более сплоченным после ухода Роналду«Реал» впервые за девять лет играет как команда
  • 17:33
    • «Арсенал» в результативном матче обыграл «Кардифф»
  • 16:44
    • Кононов: Никто не хотел уступать
  • 16:30
    • Аленичев расстроен результатом матча против «Арсенала»
  • 16:05
    • «Енисей» и «Арсенал» поделили очки
  • 15:55
    • «Динамо» — «Оренбург»: стали известны составы команд
    Все новости спорта

    Аленичев расстроен результатом матча против «Арсенала»

    Арсенал Тула Енисей РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал ничью в матче шестого тура РПЛ против «Арсенала».

    Дмитрий Аленичев
    Дмитрий Аленичев
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Расстроен результатом, ведь мы настраивались на победу. Хотели на хорошей ноте закончить этот отрезок», — сказал Аленичев в эфире канала «Матч Премьер», — передает «Спорт-Экспресс».

    «Однако ничья закономерна. Ни у нас, ни у "Арсенала" не было стопроцентных голевых моментов. Опасность возникала только после стандартов. На последних минутах "Арсенал" ушел в оборону и ничего не дал нам создать», — добавил главный тренер «Енисея».

    Напомним, «Енисей» и «Арсенал» голов не забили — 0:0. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Подковерные игры. У «Ростова» появился новый талисман
  • 25/08/2018 в 10:13
    •
  • Прогноз
  • «Зенит» — «Спартак»
  • 1.78
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ренн» оставит «Бордо» у зоны вылета
  • «Ренн» — «Бордо». Прогноз и ставки
  • 4.60
    •
  • Проблемы и класс
  • «Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 3.74
    •
  • «Шершни» плюс «шпоры»: голы будут споры
  • «Уотфорд» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Игроки СКА Хоккей «Ак Барс» не вышел из отпуска. СКА уничтожил чемпиона в матче за Кубок ОткрытияСМИ — о разгромной победе СКА над чемпионом в матче-открытии регулярного чемпионата КХЛ 14:480
  • 13:26
    • СМИ: Моуринью был против возвращения Роналду в «МЮ»
  • 15:44
    • «Ренн» подписал экс-игрока сборной Франции
  • 09:42
    • Черчесов: Сборная России на ЧМ-2018 подвиг не совершила
    Александер Чеферин и Кубок Лиги Наций Футбол Лига Наций УЕФА: кому она выгодна, а кому — нетТот случай, когда высокая цель приносит еще и большие деньги 10:540
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Последний шанс для Моуринью
  • 2.76
    •
  • 13:11
    • «Енисей» и «Арсенал» назвали стартовые составы
  • 11:58
    • Игрок «Вильярреала» из-за травмы выбыл на два месяца
  • 11:44
    • Российские стрелки выиграли золото чемпионата мира в Корее
    Криштиану Роналду Футбол Разворот Роналду: что на самом деле произошло в МонакоПодробности скандального решения Криштиану Роналду отказаться от посещения церемонии вручения наград УЕФА в Монако Вчера в 19:590
  • 08:31
    • Джокович вышел в четвертый круг US Open, победив Гаске
  • 08:01
    • Шарапова обыграла Остапенко и вышла в четвертый круг US Open
  • 11:29
    • «Авангард» подписал контракт с чемпионом мира
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие