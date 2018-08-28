АЕК сыграл вничью с «Види» и вышел в групповой этап ЛЧ

Афинскийна своем поле сыграл вничью с венгерским(1:1) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Фрагмент матча twitter.com/AEK_FC_OFFICIAL 50 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Счет в матче открыли в начале второго тайма хозяева — Петрос Манталос реализовал пенальти. Спустя десять минут «Види» отыгрался благодаря голу Лоика Него.

На 80-й минуте АЕК остался в меньшинстве. Португальский защитник Элдер Лопеш получил прямую красную карточку.

Первый матч закончился гостевой победой греческого клуба со счетом 2:1.

По суме двух матчей АЕК вышел в групповой этап Лиги чемпионов. «Види» продолжит выступление в групповом этапе Лиги Европы.