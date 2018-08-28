АЕК сыграл вничью с «Види» и вышел в групповой этап ЛЧ

Фрагмент матча
twitter.com/AEK_FC_OFFICIAL
Счет в матче открыли в начале второго тайма хозяева — Петрос Манталос реализовал пенальти. Спустя десять минут «Види» отыгрался благодаря голу Лоика Него.
На 80-й минуте АЕК остался в меньшинстве. Португальский защитник Элдер Лопеш получил прямую красную карточку.
Первый матч закончился гостевой победой греческого клуба со счетом 2:1.
По суме двух матчей АЕК вышел в групповой этап Лиги чемпионов. «Види» продолжит выступление в групповом этапе Лиги Европы.
Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд. Ответный матч
АЕК (Греция) — «Види» (Венгрия) — 1:1 (0:0)
Голы: Манталос, 48 — с пенальти (1:0). Него, 57 (1:1)АЕК: Баркас, Хулт, Иконому, Элдер Лопеш, Бакакис, Лампропулос, Манталос (Чосич, 90), Симоэш, Галанопулос, Клонаридис (Понсе, 62), Ливая (Алеф, 84)Предупреждения: Николов, 7. Него, 38. Хаджич, 42. Фиола, 47. Симоэш, 80. Юхас, 90+1Удаление: Элдер Лопеш, 80