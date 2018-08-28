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    «Янг Бойз» обыграл «Динамо» в Загребе и вышел в групповой этап ЛЧ

    Лига чемпионов Динамо Загреб Календарь Лиги чемпионов
    Загребское «Динамо» потерпело домашнее поражение от «Янг Бойз» (1:2) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

    «Янг Бойз»
    «Янг Бойз»
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    Счет в матче на 7-й минуте открыл боснийский полузащитник хозяев Изет Хайрович.

    На 64-й минуте в ворота «Динамо» был назначен пенальти, который реализовал Гийом Оаро, сравняв счет. А еще две минуты спустя Оаро оформил дубль, принеся победу «Янг Бойз».

    Первый матч закончился вничью 1:1 и по сумме двух матчей «Янг Бойз» вышел в групповой этап Лиги чемпионов. «Динамо» продолжит выступление в групповом этапе Лиги Европы.

    Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд. Ответный матч
    «Динамо» З (Хорватия) — «Янг Бойз» (Швейцария) — 1:2 (1:0)
    Голы: Хайрович, 7 (1:0). Оаро, 64 — с пенальти (1:1). Оаро, 66 (1:2)«Динамо»: Загорац, Теофиль-Катрин, Леовац (Будимир, 74), Дилавер, Стоянович, Адеми (Шуньич, 32), Гояк, Гавранович, Хайрович, Оршич (Кондзер, 83), Ольмо«Янг Бойз»: фон Балльмоос, фон Берген, Бенито, Вютрих, Мбабу, Сулеймани (Ассале, 55), Саного, Соу, Нгамале (Эбишер, 90+3), Фасснахт (Бертоне, 84), ОароПредупреждения: Леовац, 38. Саного, 57. Стоянович, 90+3. Нгамале, 90+3
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