«Янг Бойз» обыграл «Динамо» в Загребе и вышел в групповой этап ЛЧ

Загребскоепотерпело домашнее поражение от(1:2) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Счет в матче на 7-й минуте открыл боснийский полузащитник хозяев Изет Хайрович.

На 64-й минуте в ворота «Динамо» был назначен пенальти, который реализовал Гийом Оаро, сравняв счет. А еще две минуты спустя Оаро оформил дубль, принеся победу «Янг Бойз».

Первый матч закончился вничью 1:1 и по сумме двух матчей «Янг Бойз» вышел в групповой этап Лиги чемпионов. «Динамо» продолжит выступление в групповом этапе Лиги Европы.