ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки «Челси»Максимум для Сарри. «Челси» выиграл на негостеприимном «Сент-Джеймс Парк»
  • 16:36
    • «Енисей» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы
  • 16:21
    • Игнашевич будет помогать тренерскому штабу сборной России
  • 16:06
    • Черчесов объяснил, почему не вызвал в сборную России Смолова и Акинфеева
  • 15:51
    • КХЛ введет новую систему начисления очков
  • 15:23
    • «Ахмат» объявил о подписании двух игроков
    Все новости спорта

    Черчесов объяснил, почему не вызвал в сборную России Смолова и Акинфеева

    Сборная России Футбол России Лига наций Товарищеские матчи
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему вызов в сборную не получили нападающий Федор Смолов и голкипер Игорь Акинфеев.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «С Акинфеевым мы разговаривали пару дней назад. У него плановый медосмотр в Германии», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

    «Что касается Смолова, то он только перешел в новую команду, ищет себя. Решили, что не будем трогать футболиста, который перешел в новый клуб. Вокруг него сейчас много шума. Мы так уже поступали с Артемом Дзюбой, когда он перешел в "Арсенал" зимой», — сказал главный тренер сборной России.

    Напомним, Россия сыграет против Турции в рамках Лиги наций 7 сентября, а 10 сентября проведет контрольный матч против Чехии. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Роналду слабо слышит «Ювентус», а тот — его
  • Вчера в 23:50
    •
  • Прогноз
  • «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»
  • 1.80
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одержит ли «Енисей» первую победу в РПЛ?
  • «Енисей» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Голы не заставят себя долго ждать
  • «Рома» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Избежит ли «МЮ» попадания в черную полосу?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Зенит» — «Уфа» Футбол Семак вернулся в Уфу, чтобы победитьРеакция СМИ на пятую подряд победу питерского «Зенита» на старте сезона 00:270
  • 11:41
    • СМИ: Анри решил отклонить предложение «Бордо»
  • 15:39
    • ПАОК продлил контракт с главным тренером
  • 10:33
    • На ЧМ-2018 сборная Германии раскололась на два лагеря
    «Барселона» — «Вальядолид» Футбол Примера. «Реал» разгромил «Жирону», «Барселона» одолела «Вальядолид»Обзор матчей второго тура чемпионата Испании по футболу 01:230
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Интригующее противостояние на «Олд Траффорд»
  • 4.59
    •
  • 12:53
    • Меньшиков продолжит карьеру в московском «Динамо»
  • 12:41
    • «Валенсия» хочет вернуть полузащитника «Пари Сен-Жермен»
  • 12:23
    • «Барселона» предложит форварду новый контракт
    «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон» Футбол АПЛ. «МанСити» не справился с «Вулверхэмптоном», «Челси» победил «Ньюкасл»Обзор матчей третьего тура английской Премьер-лиги Вчера в 20:190
  • 08:33
    • В ФНЛ установлен рекорд посещаемости по итогам тура
  • 08:22
    • Клуб из ОАЭ хочет выступать в КХЛ
  • 08:09
    • «Спартак» просит у «Монако» 20 миллионов евро за полузащитника
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие