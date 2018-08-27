Черчесов объяснил, почему не вызвал в сборную России Смолова и Акинфеева

Главный тренеробъяснил, почему вызов в сборную не получили нападающийи голкипер

«С Акинфеевым мы разговаривали пару дней назад. У него плановый медосмотр в Германии», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

«Что касается Смолова, то он только перешел в новую команду, ищет себя. Решили, что не будем трогать футболиста, который перешел в новый клуб. Вокруг него сейчас много шума. Мы так уже поступали с Артемом Дзюбой, когда он перешел в "Арсенал" зимой», — сказал главный тренер сборной России.

Напомним, Россия сыграет против Турции в рамках Лиги наций 7 сентября, а 10 сентября проведет контрольный матч против Чехии. 0