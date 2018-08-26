«Тамбов» обыграл «Тюмень», «Зенит-2» снова проиграл

на своем поле уступилав матче восьмого тура первенства ФНЛ со счетом 1:3.

Нападающий «Тамбова» Хасан Мамтов открыл счёт на первой минуте встречи. Через восемь минут хавбек гостей Олег Чернышов увеличил преимущество в счёте. На 24-й минуте игры полузащитник «Тюмени» Максим Вотинов отправил в ворота «Тамбова» единственный гол хозяев. В середине второго тайма Чернышов оформил дубль в этом матче.

«Тамбов» с 17 очками на данный момент на второй строке в турнирной таблице. У «Тюмени» девять очков и 14 место.

В другом матче дня «Спартак-2» в гостях разгромил «Зенит-2» со счетом 3:0, тем самым продлив проигрышную серию питерцев до восьми матчей кряду.

В составе московской команды голами отметились Владислав Пантелеев (43), Александр Руденко (74) и Тьерно Тиуб (90).

После этой игры «Спартак-2» набрал 17 очков и поднялся на первую строчку в турнирной таблице ФНЛ. «Зенит-2», проиграв все восемь матчей первенства, занимает последнее место. 0