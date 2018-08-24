Тухель посадит Буффона на скамейку запасных

Главный тренерзаявил, что хочет дать шанс голкиперу, а потомув ближайшее время окажется на скамейке запасных.

«Мне не хочется отправлять Буффона на скамейку запасных, но Ареола тоже должен найти ритм. Джиджи провел три великолепных матча, но я также должен предоставить шанс Ареоле, чтобы тот мог вернуть себе ритм. А дальше будет видно», — цитирует Тухеля Calciomercato.

Также, как сообщает официальный Twitter ПСЖ, по словам Тухеля, Ареола выйдет в основе на матчи против «Анжера» и «Нима».

Напомним, Буффон перешел в ПСЖ летом. В трех первых официальных матчах в составе парижского клуба голкипер пропустил один гол. 0