Примера. «Реал Сосьедад» упустил победу над «Леганесом», «Барселона» и «Реал» сыграют на выезде

«Хетафе» — «Эйбар» — 2:0
В стартовом матче второго тура чемпионата Испании «Хетафе» принимал «Эйбар» и одержал победу со счетом 2:0.
Три очка хозяевам поля принесли точные удары Родригеса Анхеля и Хорхе Молины.
«Хетафе» набрал первые очки в новом сезоне, у «Эйбара» пока остается 0 очков.
Чемпионат Испании. 2-й тур
«Хетафе» — «Эйбар» — 2:0 (1:0)
Голы: Анхель, 18 (1:0), Хорхе Молина, 90 (2:0)«Хетафе»: Сория, Антунеш, Суарес, Джене, Бруно Гонсалес, Портильо, Максимович, Арамбарри, Анхель (Кабрера, 87), Хайме Мата (Хорхе Молина, 80), Алехо (Ндиай, 71)«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель, Пенья, Арбилья, Оливейра, Диоп, Хоан Хордан (Бебе, 84), Эскаланте, Кике (Шарлес, 75), Серхио Энрич, Пере Милья (Эрвиас, 67)Предупреждения: Джене, 1. Алехо, 46
«Леганес» — «Реал Сосьедад» — 2:2
«Леганес» во втором туре Примеры принимал «Реал Сосьедад».
Гости дважды отличились уже в первые 20 минут матча — голы на счету Давида Сурутусы и Асьера Ильяраменди.
Во втором тайме хозяева ответили дублем Набиля Эль-Жара. Причем сравнял счет «Леганес» на 88-й минуте встречи.
«Реал Сосьедад» после двух туров набрал 4 очка, у «Леганеса» — 1 очко.
Чемпионат Испании. 2-й тур
«Леганес» — «Реал Сосьедад» — 2:2 (0:2)
Голы: Сурутуса, 11 (0:1), Ильярраменди, 17 (0:2), Эль-Жар, 54 (1:2), Эль-Жар, 88 (2:2)«Леганес»: Куэльяр, Сиовас, Муньос (Эн-Несири, 84), Хуанфран, Сильва, Эль-Жар, Гумбау, Эрасо (Сантос, 46), Перес, Охеда (Ролан, 66), Каррильо«Реал Сосьедад»: Рульи, Льоренте (Элустондо, 28), Тео, Сальдуа, Морено, Сурутуса (Мерино, 58), Ильярраменди, Ойарсабаль (Пардо, 73), Субельдия, Хуанми, Виллиан ЖозеПредупреждения: Сальдуа, 53), Хуанми, 80, Сильва, 90
«Алавес» — «Бетис»
25 августа, 19:15
«Атлетико» — «Райо Вальекано»
25 августа, 21:15
«Вальядолид» — «Барселона»
25 августа, 23:15
«Эспаньол» — «Валенсия»
26 августа, 19:15
«Жирона» — «Реал»
26 августа, 23:15
«Севилья» — «Вильярреал»
26 августа 23:15
«Леванте» — «Севилья»
27 августа, 21:15