Примера. «Реал Сосьедад» упустил победу над «Леганесом», «Барселона» и «Реал» сыграют на выезде

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С 24 по 27 августа проходят матчи второго тура испанской Примеры

«Хетафе» — «Эйбар» — 2:0

В стартовом матче второго тура чемпионата Испании «Хетафе» принимал «Эйбар» и одержал победу со счетом 2:0.

Три очка хозяевам поля принесли точные удары Родригеса Анхеля и Хорхе Молины.

«Хетафе» набрал первые очки в новом сезоне, у «Эйбара» пока остается 0 очков.

Чемпионат Испании. 2-й тур «Хетафе» — «Эйбар» — 2:0 (1:0) Голы: Анхель, 18 (1:0), Хорхе Молина, 90 (2:0)«Хетафе»: Сория, Антунеш, Суарес, Джене, Бруно Гонсалес, Портильо, Максимович, Арамбарри, Анхель (Кабрера, 87), Хайме Мата (Хорхе Молина, 80), Алехо (Ндиай, 71)«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель, Пенья, Арбилья, Оливейра, Диоп, Хоан Хордан (Бебе, 84), Эскаланте, Кике (Шарлес, 75), Серхио Энрич, Пере Милья (Эрвиас, 67)Предупреждения: Джене, 1. Алехо, 46

«Леганес» — «Реал Сосьедад» — 2:2

«Леганес» во втором туре Примеры принимал «Реал Сосьедад».

Гости дважды отличились уже в первые 20 минут матча — голы на счету Давида Сурутусы и Асьера Ильяраменди.

Во втором тайме хозяева ответили дублем Набиля Эль-Жара. Причем сравнял счет «Леганес» на 88-й минуте встречи.

«Реал Сосьедад» после двух туров набрал 4 очка, у «Леганеса» — 1 очко.

Чемпионат Испании. 2-й тур «Леганес» — «Реал Сосьедад» — 2:2 (0:2) Голы: Сурутуса, 11 (0:1), Ильярраменди, 17 (0:2), Эль-Жар, 54 (1:2), Эль-Жар, 88 (2:2)«Леганес»: Куэльяр, Сиовас, Муньос (Эн-Несири, 84), Хуанфран, Сильва, Эль-Жар, Гумбау, Эрасо (Сантос, 46), Перес, Охеда (Ролан, 66), Каррильо«Реал Сосьедад»: Рульи, Льоренте (Элустондо, 28), Тео, Сальдуа, Морено, Сурутуса (Мерино, 58), Ильярраменди, Ойарсабаль (Пардо, 73), Субельдия, Хуанми, Виллиан ЖозеПредупреждения: Сальдуа, 53), Хуанми, 80, Сильва, 90

«Алавес» — «Бетис»

25 августа, 19:15

«Атлетико» — «Райо Вальекано»

25 августа, 21:15

«Вальядолид» — «Барселона»

25 августа, 23:15

«Эспаньол» — «Валенсия»

26 августа, 19:15

«Жирона» — «Реал»

26 августа, 23:15

«Севилья» — «Вильярреал»

26 августа 23:15

«Леванте» — «Севилья»

27 августа, 21:15

«Атлетик» — «Уэска»

27 августа, 23:00