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    «Спартак» не собирается отпускать Кутепова в «Зенит», заявил Арустамян

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    Комментатор Нобель Арустамян высказал мнение о возможном трансфере защитника «Спартака» Ильи Кутепова в «Зенит».

    Илья Кутепов
    Илья Кутепов
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    Игрок пропустил начало сезона в «Спартаке» из-за повреждения. На чемпионате мира в России 25-летний защитник провел все матчи.

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    • «Сообщали, что Илья Кутепов интересен "Краснодару" и "Зениту". Я в этом не совсем уверен. Наверное, интерес к этому футболисту есть.

    Но во-первых, "Спартак" его отпускать не собирается. "Зенит" ищет центрального защитника, но приоритет у команды немножко другой, связанный с европейским рынком.

    У Кутепова есть сумма отступных, она в районе 12 миллионов евро. Думаю, он "Спартак" не покинет, клуб вряд ли его отпустит», — приводит слова Арустамяна «Спорт FM». 0

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