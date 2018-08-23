«Спартак» не собирается отпускать Кутепова в «Зенит», заявил Арустамян

Комментаторвысказал мнение о возможном трансфере защитника «Спартака»

Игрок пропустил начало сезона в «Спартаке» из-за повреждения. На чемпионате мира в России 25-летний защитник провел все матчи.

«Сообщали, что Илья Кутепов интересен "Краснодару" и "Зениту". Я в этом не совсем уверен. Наверное, интерес к этому футболисту есть.

Но во-первых, "Спартак" его отпускать не собирается. "Зенит" ищет центрального защитника, но приоритет у команды немножко другой, связанный с европейским рынком.

У Кутепова есть сумма отступных, она в районе 12 миллионов евро. Думаю, он "Спартак" не покинет, клуб вряд ли его отпустит», — приводит слова Арустамяна «Спорт FM». 0