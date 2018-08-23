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    Отец Кутепова намекнул на желание сына переподписать контракт со «Спартаком»

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    Олег Кутепов, отец защитника «Спартака» Ильи Кутепова, высказался по поводу будущего своего сына в московском клубе.

    Илья Кутепов
    Илья Кутепов
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    «У Ильи отличное настроение. Вот только травма эта очень не вовремя вылезла. Конечно, он уверен, что попадет в основной состав после восстановления, все же видели, как он сыграл на чемпионате мира! Порой, не понимаю решения Массимо Карреры. В чемпионском сезоне везение было, а сейчас...

    Возьмите матч с "Краснодаром": считаю, что "Спартак" отскочил, "Краснодар" мог минимум три забивать. Тот же Александр Максименко пока еще не нюхал пороху таких матчей. Все пока на тоненького.

    Что касается новостей об интересе со стороны "Краснодара" и "Зенита", то, возможно, это ход агента. Роману Зобнину после чемпионата мира улучшили контракт. А тут человек вернулся с чемпионата мира на щите, почему он должен работать по старому контракту? Если Илья так сыграл за сборную, то лучшего момента для поднятия ценника, повышения зарплаты не найти.

    Агенту Ильи имело смысл расшевелить руководство "Спартака"... Однако я не вижу смысла переходить в "Краснодар". Вариант с "Зенитом" выглядит предпочтительнее. Посмотрите, кто там в центре играет. Миха Мевля, Эмануэль Маммана, правда, он травмирован, Бранислав Иванович — все иностранцы. Игрок с российским паспортом точно не помешал бы.

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    • Сам Илья, конечно, хочет остаться в "Спартаке". И я хочу, чтоб он остался», — приводит слова Кутепова-старшего «Советский спорт». 0

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