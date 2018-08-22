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    АЕК обыграл «Види» в Лиге чемпионов

    Лига чемпионов АЕК Афины Календарь Лиги чемпионов
    Венгерский «Види» потерпел домашнее поражение от афинского АЕКа (1:2) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

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    Уже на 22-й минуте хозяева остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил полузащитник Сабольч Хусти.

    Греки реализовали большинство на 34-й минуте — отличился Виктор Клонаридис. А на 49-й минуте Тасос Бакасетас удвоил преимущество АЕКа.

    Составы команд уравнялись на 53-й минуте, когда прямую красную карточку получил Тасос Бакасетас.

    А на 67-й минуте «Види» отквитал один мяч — гол забил Данко Лазович. Сравнять счет хозяевам не удалось.

    Ответный матч пройдет 28 августа в Афинах.

    Лига чемпионов . 4-й отборочный раунд. Первый матч
    «Види» (Венгрия) — АЕК (Греция) — 1:2 (0:1)
    Голы: Клонаридис, 34 (0:1). Бакасетас, 49 (0:2). Лазович, 67 (1:2)«Види»: Ковачик, Юхас, Стопира, Него, Винисиус, Фиола, Хусти, Хаджич, Ковач, Николов (Шчепович, 54), ЛазовичАЕК: Баркас, Хулт, Иконому, Бакакис, Лампропулос, Манталос, Симоэш, Яланопулос (Алеф, 66), Клонаридис (Элдер Лопеш, 82), Ливая (Понсе, 86), БакасетасПредупреждения: Клонаридис, 25. Лазович, 25. Него, 31. Яланопулос, 37Удаления: Хусти, 23. Бакасетас, 53
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