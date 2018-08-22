АЕК обыграл «Види» в Лиге чемпионов

Венгерскийпотерпел домашнее поражение от афинского(1:2) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Фрагмент матча twitter.com/AEK_FC_OFFICIAL 50 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Уже на 22-й минуте хозяева остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил полузащитник Сабольч Хусти.

Греки реализовали большинство на 34-й минуте — отличился Виктор Клонаридис. А на 49-й минуте Тасос Бакасетас удвоил преимущество АЕКа.

Составы команд уравнялись на 53-й минуте, когда прямую красную карточку получил Тасос Бакасетас.

А на 67-й минуте «Види» отквитал один мяч — гол забил Данко Лазович. Сравнять счет хозяевам не удалось.

Ответный матч пройдет 28 августа в Афинах.