УЕФА введет VAR на матчах Лиги чемпионов с 1/4 финала
uefa.com
Боссы европейского футбола полагают, что использование VAR позволит избежать результативных ошибок судей в решающих играх главного еврокубкового турнира. Этот вопрос будет обсуждаться в начале сентября на встрече Европейской ассоциации клубов.
Также УЕФА может внедрить VAR на чемпионате Европы 2020 года. Вопрос по использованию технологии еще будет обсуждаться.
Напомним, что на чемпионате мира в России была использована система видеопомощи арбитрам. 0