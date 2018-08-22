Как сообщает Times, УЕФА планирует начать использовать систему видеопомощи арбитрам (VAR) на матчах Лиги чемпионов в сезоне-2018/19 начиная с четвертьфинальной стадии.

УЕФА введет VAR на матчах Лиги чемпионов с 1/4 финала uefa.com 100% Высокие коэффициенты Играть!

Боссы европейского футбола полагают, что использование VAR позволит избежать результативных ошибок судей в решающих играх главного еврокубкового турнира. Этот вопрос будет обсуждаться в начале сентября на встрече Европейской ассоциации клубов.

Также УЕФА может внедрить VAR на чемпионате Европы 2020 года. Вопрос по использованию технологии еще будет обсуждаться.

Напомним, что на чемпионате мира в России была использована система видеопомощи арбитрам. 0