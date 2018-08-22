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    Семак: Желаю Сульшеру удачи, но не в нашем противостоянии

    Зенит Лига Европы Футбол России
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказал мнение о встрече с норвежским «Мольде» в Лиге Европы и потере полузащитника Кристиана Нобоа, выбывшего из-за травмы на долгий срок.

    Сергей Семак
    Сергей Семак
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    «У нас есть футболисты, которые могут сыграть на позиции в центре поля. Потеря Кристиана Нобоа — большая проблема для нас, он лидер нашей команды.

    Нам будет не хватать его на поле и в быту. Мы его поддерживаем, желаем выздоровления и того, чтобы этот сложный путь прошел безболезненно.

    Паредес, как вы знаете, дисквалифицирован. Он ключевой футболист для нашей команды. Но есть и другие футболисты, которые должны выйти и сыграть так, как умеют. Кто бы ни появился на поле — он должен отдаваться на сто процентов.

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    • Пожелания по усилению давно известны, но пока остаются пожеланиями. Моя задача — работать. Пожелания корректируются в определенном смысле, но что касается центра поля, то мы обладаем достаточной обоймой, чтобы на какое-то время справиться с потерями.

    Разведка боем в матче с "Мольде" будет, конечно. Что касается соперника, то весь материал, который могли достать, посмотрели и изучили. Команда хорошая, в этом противостоянии нас ждут непростые матчи. Мы должны быть готовы.

    Если вы знаете, то Эрлинг Холанд уже подписал контракт с "Зальцбургом", но остался до конца сезона в Норвегии.
    Парень — талантливый, высокий, быстрый для своей комплекции, может обыграть и убежать, так что не зря его заметили в столь раннем возрасте. Посмотрим, как будет складываться его карьера. В целом, "Мольде" — молодая и очень достойная команда.

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    Уле-Гуннар Сульшер — великий игрок, приятно будет с ним встретиться. Он достаточно поработал в Англии и Норвегии, заставил говорить о себе в самых лестных тонах.

    "Мольде" — прекрасная команда, я как коллега по цеху рад за него. Пожелаю ему удачи, но не в нашем противостоянии», — приводит слова тренера клубная пресс-служба. 0

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