Васильев: После адаптации Головин заиграет на топ-уровне

Вице-президентвысказал свое мнение о перспективах российского полузащитника

Вадим Васильев twitter.com/as_monaco 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Футбол — не точная наука, и невозможно сказать, насколько быстро Александр пройдет адаптацию. Важно, чтобы она прошла хорошо. А чуть раньше или чуть позже — это не так принципиально. Уверен, что, как только адаптация завершится, Александр заиграет на топ-уровне», — цитирует Васильева« Спорт-Экспресс».

«У нас в клубе даже есть сотрудник, который помогает ему во всех бытовых вопросах. А их после такого переезда, конечно, много. Я с Сашей пару дней назад разговаривал, он скромно сказал, что ничего не надо. Я держу ситуацию на контроле. В жизни Саши происходят большие перемены, и важно, чтобы все прошло безболезненно», — добавил вице-президент «монегасков».

Напомним, «Монако» провел презентацию Головина и других новичков команды. 0