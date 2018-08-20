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    Васильев: После адаптации Головин заиграет на топ-уровне

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    Вице-президент «Монако» Вадим Васильев высказал свое мнение о перспективах российского полузащитника Александра Головина.

    Вадим Васильев
    Вадим Васильев
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    «Футбол — не точная наука, и невозможно сказать, насколько быстро Александр пройдет адаптацию. Важно, чтобы она прошла хорошо. А чуть раньше или чуть позже — это не так принципиально. Уверен, что, как только адаптация завершится, Александр заиграет на топ-уровне», — цитирует Васильева« Спорт-Экспресс».

    «У нас в клубе даже есть сотрудник, который помогает ему во всех бытовых вопросах. А их после такого переезда, конечно, много. Я с Сашей пару дней назад разговаривал, он скромно сказал, что ничего не надо. Я держу ситуацию на контроле. В жизни Саши происходят большие перемены, и важно, чтобы все прошло безболезненно», — добавил вице-президент «монегасков».

    Напомним, «Монако» провел презентацию Головина и других новичков команды. 0

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