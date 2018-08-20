ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуДобро пожаловать, Криштиану. Марадоне тут тоже было нелегко
  • 01:05
    • «Реал» одержал победу над «Хетафе»
  • 00:56
    • «Уфа» может не сыграть «Рейнджерс» в Лиге Европы из-за проблем с визами
  • 23:46
    • «Интер» проиграл «Сассуоло»
  • 23:33
    • «Ростов» отгрузил четыре мяча «Енисею»
  • 21:47
    • Нобоа выбыл на долгий срок, считает Семак
    Все новости спорта

    Карпин: Нельзя сказать, что игра шла в одни ворота

    Ростов Енисей РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями после разгрома «Енисея» (4:0) в матче 4-го тура чемпионата России.

    Валерий Карпин
    Валерий Карпин
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «В начале не было никакой тревоги. Были 10-15 минут, когда мы отдали мяч, перешли в позиционную оборону.

    Были проблемы при стандартах — угловые, ауты, с них возникали моменты, а в остальном все было нормально. Но это вид со стороны.

    Конечно, нельзя сказать, что игра шла в одни ворота. У "Енисея" были две перекладины, штанга, были и другие проблемы у наших ворот.

    Но сегодня порадовала реализация. Моменты в концовке уже навреное не наша заслуга — "Енисей" подраслабился при 4:0.

    Удовлетворен и результатом, и настроем. То что кому-то что-то показалось в первом тайме — ну бывает», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Крылья» развеяли чары «Ростов Арены». Команда Карпина впервые проиграла
  • 12/08/2018 в 09:59
    •
  • Прогноз
  • «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»
  • 1.95
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Динамо» серию ничьих?
  • «Динамо» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 2,15
    •
  • Осторожная игра претендентов на медали
  • «Валенсия» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1,66
    •
  • Сумеет ли «Кристал Пэлас» огорчить Алисона?
  • «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Маурицио Сарри и Унаи Эмери Футбол «Челси» — «Арсенал». Хаос и классикаУ Эмери и Сарри хватает пищи для размышлений после лондонского дерби Вчера в 16:090
  • 20:52
    • Российские гандболистки выиграли юниорский чемпионат мира
  • 19:58
    • «МЮ» проиграл «Брайтону» на выезде
  • 19:19
    • Ари: Судейство в матче со «Спартаком» — позор для российского футбола
    «Барселона» — «Алавес» Футбол Примера. «Барселона» разгромила «Алавес», «Реал» победил «Хетафе»Обзор матчей первого тура чемпионата Испании по футболу 01:100
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Зенит» продолжит побеждать
  • 3,48
    •
  • 00:47
    • Карпин: Нельзя сказать, что игра шла в одни ворота
  • 00:30
    • Аленичев: Считаю что такой крупный счет не отражает сути игры
  • 00:05
    • «Марсель» на выезде уступил «Ниму»
    «Спартак» Футбол «Краснодар» играл лучше, но удача была на стороне «Спартака»Реакция спортивных СМИ на победу красно-белых в Краснодаре Вчера в 02:060
  • 18:25
    • Крыховяк принес «Локомотиву» победу над «Крыльями Советов»
  • 17:30
    • «Манчестер Сити» уничтожил «Хаддерсфилд»
  • 17:13
    • СМИ: «Уфа» подпишет полузащитника «Прогресса»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие