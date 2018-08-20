Карпин: Нельзя сказать, что игра шла в одни ворота

Валерий Карпин
«Ростов»
«В начале не было никакой тревоги. Были 10-15 минут, когда мы отдали мяч, перешли в позиционную оборону.
Были проблемы при стандартах — угловые, ауты, с них возникали моменты, а в остальном все было нормально. Но это вид со стороны.
Конечно, нельзя сказать, что игра шла в одни ворота. У "Енисея" были две перекладины, штанга, были и другие проблемы у наших ворот.
Но сегодня порадовала реализация. Моменты в концовке уже навреное не наша заслуга — "Енисей" подраслабился при 4:0.
Удовлетворен и результатом, и настроем. То что кому-то что-то показалось в первом тайме — ну бывает», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0