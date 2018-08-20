Карпин: Нельзя сказать, что игра шла в одни ворота

Главный тренер «Ростова»поделился впечатлениями после разгрома(4:0) в матче 4-го тура чемпионата России.

«В начале не было никакой тревоги. Были 10-15 минут, когда мы отдали мяч, перешли в позиционную оборону.

Были проблемы при стандартах — угловые, ауты, с них возникали моменты, а в остальном все было нормально. Но это вид со стороны.

Конечно, нельзя сказать, что игра шла в одни ворота. У "Енисея" были две перекладины, штанга, были и другие проблемы у наших ворот.

Но сегодня порадовала реализация. Моменты в концовке уже навреное не наша заслуга — "Енисей" подраслабился при 4:0.

Удовлетворен и результатом, и настроем. То что кому-то что-то показалось в первом тайме — ну бывает», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0