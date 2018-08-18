«Ювентус» победил «Кьево» в дебютном матче Роналду

Туринскийодержал победу над(3:2) в гостевом матче первого тура чемпионата Италии.

В составе хозяев отличились Мариуш Стемпиньски (38-я минута) и Эмануэле Джаккерини (56).

Голы за туринцев забили Сами Хедира (3) и Федерико Бернардески (90+3). Еще один мяч в свои ворота отправил защитник «Кьево» Маттия Бани на 75-й минуте.

На 89-й минуте при счете 2:2 главный судья матча не засчитал гол «Ювентуса» после использования системы видеопомощи арбитрам.

В составе «старой синьоры» дебютировал Криштиану Роналду. Он вышел в стартовом составе и провел всю встречу, но не отметился результативными действиями. 0