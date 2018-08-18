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    «Ювентус» победил «Кьево» в дебютном матче Роналду

    Серия A Футбол Италии Ювентус Кьево Календарь Серии А
    Туринский «Ювентус» одержал победу над «Кьево» (3:2) в гостевом матче первого тура чемпионата Италии.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду
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    В составе хозяев отличились Мариуш Стемпиньски (38-я минута) и Эмануэле Джаккерини (56).

    Голы за туринцев забили Сами Хедира (3) и Федерико Бернардески (90+3). Еще один мяч в свои ворота отправил защитник «Кьево» Маттия Бани на 75-й минуте.

    На 89-й минуте при счете 2:2 главный судья матча не засчитал гол «Ювентуса» после использования системы видеопомощи арбитрам.

    В составе «старой синьоры» дебютировал Криштиану Роналду. Он вышел в стартовом составе и провел всю встречу, но не отметился результативными действиями. 0

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