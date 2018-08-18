Каррера: Доволен самоотдачей игроков, но игрой, конечно же, недоволен

Главный тренер «Спартака»высказал мнение об игре 4-го тура российской премьер-лиги с(1:0).

«Позитивное — результат. Это самое главное в футболе. И естественно тот факт, что команда старалась до последнего. Мы сыграли далеко не лучший матч, но увозим победу.

Мы играли против хорошей команды с хорошими игроками. Считаю "Краснодар" одним из кандидатов на чемпионство. Мы сегодня делали много ошибок в передачах.

Когда начали делать именно то, что отрабатывали на тренировках, осложнили жизнь сопернику. К сожалению, все 90 минут играть на высоком уровне мы не смогли.

Думаю, это последствия матча с ПАОК, где мы играли в меньшинстве. Но все ребята выложились на поле. Порой побеждаешь, порой проигрываешь — но я все равно доволен самоотдачей игроков. Но игрой, конечно же, недоволен.

Нет, мы никогда не радуемся ничьей. Воспроизводим на поле то, что отрабатываем на тренировках. Выпустил Тимофеева, чтобы усилить центр поля. К тому же, у Фернандо была желтая карточка.

С 4-2-3-1 мы пропускали очень много контратак в прошлом году, поэтому приняли такое решение — перейти на на 4-3-3.

Мы работаем над этой схемой. Нужно улучшить движения и взаимодействие. Это нелегко, но мы будем работать», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0