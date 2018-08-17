Гаджиев: Победу «Зенита» над минским «Динамо» не стоит называть героической

Заслуженный тренер Россиипрокомментировал разгромную победунад минским(8:1) в Лиге Европы.

«Результат "Зенита" в ответном матче с минским "Динамо" мы не можем назвать героическим. Слишком громко кричать "Ура!" не надо, не тот случай. Но в любом случае этот результат заставляет относиться с уважением к работе Сергея Семака. Мы всем миром должны поддерживать Сергея. Впервые за долгое время в Питере работает наш российский тренер. Он был хорошим игроком, он трезво мыслит. Семак не случайно был капитаном многих команд, таких людей надо поддерживать.

Нельзя считать, что поддержка не нужна, что он сам по себе и так сильный. Любая команда, даже очень большая, может проиграть, как случилось это со сборной Германии на чемпионате мира», — цитирует «Р-Спорт» Гаджиева.

Напомним, «Зенит» после поражения в Минске со счетом 0:4 в ответной домашней игре победил «Динамо» со счетом 8:1 и вышел в следующий раунд отбора в Лиге Европы. 0