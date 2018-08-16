Лукаку хочет уйти из сборной после Евро-2020

Нападающийзаявил о желании завершить карьеру впосле Евро-2020.

Ромелу Лукаку twitter.com/ManUtd 50 000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Думаю, после чемпионата Европы я уйду из сборной», — цитирует бельгийца Businessinsider.com.

«На каждом крупном турнире от нас ждут как минимум выхода в полуфинал, отсчет идет именно от него. Мы должны идти за победой, но не имеем права дойти меньше чем до полуфинала. Современный футбол устроен таким образом, что в юном возрасте — в 12 или 13 лет — игроки получают столько же денег, сколько и профессионалы. Из-за этого спортивный голод пропадает раньше времени.

Сейчас мне 25 лет, я еще не достиг своего пика. Я вижу в молодых игроках конкурентов, потому что они хотят занять мое место, а я не хочу его отдавать. Так что примерно через два года они смогут его заполучить», — сказал Лукаку.

Напомним, в составе сборной Бельгии Лукаку стал бронзовым призером ЧМ-2018. Всего на счету форварда 75 матчей и 40 голов в футболке национальной команды. 0