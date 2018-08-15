ЦСКА объявил о трансфере Влашича

Московскийофициально объявил о подписании контракта с полузащитником «Эвертона»

Арендное соглашение рассчитано на один сезон. Соглашение между российским и английским клубами не предусматривает права выкупа по истечении сезона-2018/19.

20-летний игрок перешел в «Эвертон» из «Хайдука» в 2017 году. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2022 года. Трансферная стоимость, по данным transfermakt.de, оценивается в 8 миллионов евро.

Основная позиция хорвата — центральный атакующий полузащитник. Также он способен сыграть на позициях нападающего и на обоих флангах в качестве вингера.

В прошлом сезоне Влашич провел за «Эвертон» 19 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

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