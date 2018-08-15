Нобоа: Необходимо забить минимум четыре мяча, при этом не пропустить

Полузащитник «Зенита»высказал мнение о предстоящем матче с минскимв рамках квалификации Лиги Европы.

Напомним, что в первом матче третьего раунда квалификации российская команда проиграла в Минске со счетом 0:4.

«Мы думаем, что у нас есть шансы. Сто процентов. Будем стараться, работать, бегать. Необходимо забить минимум четыре мяча, при этом не пропустить.

Все хорошо в плане физики. У нас все играют каждые три дня, так что ничего страшного. Все те, кто появится на поле в завтрашнем матче, выйдут готовыми на сто процентов.

Конечно, без зрителей придется непросто. Болельщики — это наш двенадцатый игрок, мы чувствуем их поддержку. Но нам нужно побеждать в любом случае», — приводит слова игрока пресс-служба «Зенита». 0